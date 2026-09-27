Su-57 'lột xác' với siêu thuật toán tác chiến, tích hợp loạt vũ khí mới sau kinh nghiệm Ukraine

Rostec khẳng định rằng các tiêm kích Su-57 mới “mạnh mẽ và nguy hiểm hơn”. Ảnh: aviacionline.com

Tập đoàn UAC vừa chính thức bàn giao lô tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 cải tiến toàn diện cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, đánh dấu bước tiến vượt bậc về thuật toán tác chiến và khả năng tích hợp loạt vũ khí hàng không thế hệ mới.

Lô tiêm kích Su-57 vừa cập bến đơn vị chiến đấu sở hữu sự khác biệt căn bản so với các phiên bản tiền nhiệm nhờ gói nâng cấp phần mềm kiến trúc mở và tối ưu hóa hệ thống kiểm soát hỏa lực.

Thông qua những kinh nghiệm tác chiến thực tế thu thập trên chiến trường Ukraine, các kỹ sư Nga đã tái cấu trúc thuật toán của hệ thống máy tính trung tâm.

Sự thay đổi này cho phép Su-57 mở rộng khả năng nhận diện, phân loại và tự động chỉ thị mục tiêu cùng lúc cho nhiều loại vũ khí trong khoang kín.

Đáng chú ý nhất là khả năng tích hợp mượt mà tên lửa hành trình tàng hình tầm xa Kh-69, tên lửa chống bức xạ Kh-58UShK và các dòng bom lượn thông minh tích hợp đầu dò tự động thế hệ mới.

Việc bàn giao các tiêm kích Su-57 cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS) thể hiện tiến trình phát triển từng bước của chương trình cùng việc tích hợp các cảm biến mới. Ảnh: UAC/aviacionline.com

Về mặt công nghệ và thông số kỹ thuật, Su-57 vẫn giữ nguyên những ưu thế vượt trội về mặt khí động học. Máy bay được trang bị hai động cơ AL-41F1 có điều hướng phụt vector 3D, mang lại khả năng siêu cơ động ở mọi dải tốc độ mà ít dòng tiêm kích nào trên thế giới sánh kịp.

Với tốc độ tối đa đạt Mach 2.0, trần bay thực tế 20.000 mét và bán kính tác chiến hơn 1.500 km, Su-57 là một pháo đài không trung cực kỳ linh hoạt.

Trái tim trinh sát của máy bay là hệ thống radar mảng pha quét điện tử chủ động Sh121 N036 Byelka hoạt động ở cả băng tần X và L, kết hợp cùng hệ thống tác chiến điện tử L402 Himalayas tích hợp thẳng vào khung thân, giúp Su-57 vừa có tầm phát hiện mục tiêu vượt trội vừa có khả năng chế áp mạnh mẽ sóng vô tuyến của đối phương.

Xét về ưu điểm, Su-57 sở hữu sự cân bằng hoàn hảo giữa khả năng ẩn mình và hỏa lực đối đất, đối hải tầm xa. Nhờ khoang vũ khí rộng hơn các đối thủ, nó có thể mang theo các quả tên lửa hành trình kích thước lớn mà không làm mất đi tính năng tàng hình.

Khả năng siêu cơ động cận chiến và tính linh hoạt của gói phần mềm mới giúp Su-57 dễ dàng thích ứng với các loại vũ khí tương lai, mà không cần nâng cấp phần cứng quá tốn kém.

Các bản nâng cấp và việc mở rộng năng lực của tổ hợp quang - điện tử 101KS đã trở thành một phần trong tiêu chuẩn sản xuất hàng loạt. Ảnh: UAC/aviacionline.com

Tuy nhiên, nhược điểm cố hữu của Su-57 vẫn nằm ở diện tích phản xạ radar (RCS). Mặc dù đã áp dụng nhiều vật liệu hấp thụ sóng radar và thiết kế góc cạnh, chỉ số RCS của Su-57 vẫn cao hơn hẳn so với các đối thủ phương Tây.

Bên cạnh đó, tốc độ sản xuất hàng loạt của Nga còn khá khiêm tốn do chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt công nghệ, dẫn đến số lượng Su-57 hiện diện trên chiến trường chưa thể tạo ra bước ngoặt áp đảo ngay lập tức.

Khi đặt lên bàn cân so sánh với các đối thủ cùng phân khúc thế hệ 5 như F-22 Raptor và F-35 Lightning II của Mỹ, Su-57 thể hiện triết lý thiết kế hoàn toàn khác biệt.

Trong khi F-22 vượt trội tuyệt đối về khả năng tàng hình và làm chủ không chiến ngoài tầm nhìn, còn F-35 mạnh về kết nối mạng lưới đa miền thì Su-57 lại áp đảo về tính siêu cơ động, tốc độ tối đa và tầm bắn của hỏa lực giấu trong khoang.

(Theo ria.ru, iz.ru, news-front.su, 1.ru, defence-blog.com, thedefensenews.com, aviacionline.com)