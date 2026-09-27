Xe tăng NMBT của châu Âu nhận hợp đồng cực lớn lên tới 5,14 tỷ euro

Bộ Quốc phòng Italia thông báo đã bắt đầu quá trình mua sắm xe tăng chiến đấu chủ lực NMBT thế hệ mới đi kèm các phương tiện chuyên dụng trên cùng khung gầm với tổng giá trị lên đến 5,14 tỷ euro.

Quy trình mua sắm tương ứng với mã số BD0D09994D được công bố trong cơ sở dữ liệu của Cơ quan Chống Tham nhũng Quốc gia Italia (ANAC).

Theo số liệu từ ANAC, tổng giá trị của gói thầu mua sắm lên đến 5,14 tỷ euro và khách hàng là Bộ Quốc phòng Italia, với thời hạn hoàn thành dự kiến là vào năm 2038.

Gói thầu mua sắm tập trung vào Dự án NMBT - Xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến của châu Âu, thông qua hoạt động này, Quân đội Italia dự định hiện đại hóa toàn diện đội lực lượng thiết giáp hạng nặng của mình.

Ước tính Quân đội Italia cần khoảng 132 xe tăng mới đi kèm các phương tiện chuyên dụng sử dụng chung khung gầm. Vào tháng 6 năm nay, đại diện Công ty LRMV đã xác nhận NMBT đang được xem xét như một sự thay thế trong tương lai cho C1 Ariete.

Chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực đầy triển vọng này được phát triển bởi liên doanh Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) thành lập vào năm 2024, với 2 thành viên là Tập đoàn Leonardo của Ý và Rheinmetall của Đức.

Cần lưu ý, thiết kế của NMBT dựa một phần vào chiếc KF51 Panther của Tập đoàn Rheinmetall, nhưng cỗ chiến xa mới đã được sửa đổi như một nền tảng riêng biệt phù hợp với các yêu cầu của Quân đội Italia.

Mẫu thử nghiệm của xe tăng NMBT đã ra mắt tại Triển lãm Eurosatory 2026 khi sử dụng khung gầm Leopard 2A4 với tháp pháo mới, nhưng đại diện LRMV lưu ý cấu hình này không dành cho phiên bản sản xuất hàng loạt.

Thiết kế cuối cùng của xe tăng NMBT vẫn đang trong quá trình phát triển, dự kiến một khung gầm mới có khả năng cơ động cao và mức độ bảo vệ vững chắc hơn sẽ sớm bước vào sản xuất hàng loạt.

Theo tài liệu chính thức của Tập đoàn Leonardo, NMBT sẽ được trang bị pháo nòng trơn 120 mm chiều dài nòng gấp 55 lần đường đường kính (L/55) đi kèm bộ nạp tự động chứa 20 viên đạn sẵn sàng sử dụng và khả năng nâng cấp lên pháo 130 mm trong tương lai.

Vũ khí bổ sung của NMBT bao gồm 1 súng máy nòng đôi 12,7 mm và module chiến đấu điều khiển từ xa với pháo 30×113mm, có thể sử dụng để chống lại máy bay không người lái.

Phương tiện này cũng có khả năng sử dụng UAV tấn công cảm tử và điều khiển máy bay không người lái trinh sát. Kíp điều khiển sẽ gồm 3 quân nhân, với khả năng bổ sung thêm người thứ tư để kiểm soát UAV.

Trọng lượng chiến đấu của NMBT sẽ lên tới 69,5 tấn, tốc độ tối đa 70 km/h và tầm hoạt động khoảng 450 km. Hệ thống phòng thủ kết hợp giáp composite và tổ hợp phòng vệ chủ động để chống lại đạn xuyên giáp cũng như máy bay không người lái cảm tử.

Theo số liệu thống kê tính đến năm 2023, trong số khoảng 200 xe tăng C1 Ariete đang nằm trong đội hình tác chiến của Quân đội Italia, chỉ có khoảng 50 chiếc còn hoạt động được.

Để duy trì quy mô lực lượng xe tăng hiện có, Bộ Quốc phòng nước này đã ký hợp đồng hiện đại hóa C1 Ariete, tuy nhiên trong tương lai, chính những chiếc NMBT nói trên mới thực sự tạo nên sức mạnh cho Lục quân Italia.