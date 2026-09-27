Vì sao tên lửa chống tăng SPIKE SR chỉ nặng khoảng 10 kg nhưng vẫn diệt được xe tăng?

Với bộ binh, trọng lượng luôn là yếu tố quan trọng khi lựa chọn vũ khí chống tăng. Một tổ hợp quá nặng có thể làm giảm khả năng cơ động, tăng gánh nặng hậu cần và khiến binh sĩ khó mang theo trong thời gian dài.

SPIKE SR được Rafael phát triển theo hướng ngược lại: tạo ra một vũ khí dẫn đường chính xác nhưng đủ nhẹ để một binh sĩ có thể mang và phóng từ vai.

Theo thông số của Rafael, tên lửa chống tăng SPIKE SR cùng ống chứa có khối lượng khoảng 10 kg.

Hệ thống có tầm bắn từ 50 m đến 2.000 m và sử dụng cơ chế "bắn và quên". Toàn bộ hệ thống được thiết kế để triển khai nhanh, với thời gian từ khi kích hoạt đến lúc sẵn sàng khai hỏa dưới 6 giây.

Trọng lượng nhỏ không có nghĩa đầu đạn yếu. SPIKE SR sử dụng đầu đạn chống tăng nổ mạnh kép, thường gọi là tandem HEAT.

HEAT là loại đầu đạn sử dụng hiệu ứng tạo luồng xuyên để tập trung năng lượng vào một khu vực rất nhỏ trên lớp giáp, thay vì dựa chủ yếu vào khối lượng và tốc độ của chính đầu đạn như đạn xuyên động năng.

Điểm đặc biệt của cấu hình tandem nằm ở 2 lượng nổ bố trí nối tiếp. Lượng nổ phía trước có nhiệm vụ xử lý lớp giáp phản ứng nổ, vốn được thiết kế để làm giảm hiệu quả của các loại đạn chống tăng sử dụng đầu đạn lõm.

Sau đó, lượng nổ chính tiếp tục tác động vào lớp giáp phía sau. Cách bố trí này giúp đầu đạn tăng khả năng đối phó những xe bọc thép được trang bị giáp phản ứng nổ.

Rafael cho biết đầu đạn tandem HEAT của SPIKE SR được thiết kế để đánh bại xe tăng chiến đấu chủ lực từ khoảng cách an toàn.

Hãng cũng định vị hệ thống cho các nhiệm vụ chống mục tiêu bọc thép, trong khi thiết kế dẫn đường quang điện tử cho phép tấn công cả mục tiêu đứng yên và đang di chuyển.

Ngoài xe tăng, tên lửa chống tăng loại này còn có thể tạo thêm hỏa lực chính xác cho bộ binh trước các mục tiêu bọc thép khác.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế phụ thuộc vào loại mục tiêu, cấu hình giáp, hệ thống bảo vệ và điều kiện chiến trường.

Vì vậy, không nên hiểu rằng một tên lửa chỉ nặng 10 kg có thể dễ dàng xuyên qua mọi loại giáp của mọi xe tăng hiện đại.

Giá trị của SPIKE SR nằm ở sự cân bằng giữa trọng lượng, tầm bắn và khả năng sát thương. Một binh sĩ có thể mang theo vũ khí chống tăng có dẫn đường, thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào các tổ hợp lớn hơn hoặc phương tiện mang phóng.

Sau khi khóa và phóng tên lửa, cơ chế "bắn và quên" còn cho phép người sử dụng nhanh chóng rời khỏi vị trí.

Đó cũng là lý do Rafael hướng SPIKE SR tới các đơn vị bộ binh cấp nhỏ. Thay vì tập trung hỏa lực chống tăng ở cấp đại đội hoặc đơn vị lớn, một vũ khí như SPIKE SR có thể đưa khả năng đánh mục tiêu bọc thép chính xác xuống gần hơn với tiểu đội và trung đội.

Với bộ binh, khả năng này đặc biệt có giá trị khi phải đối phó mục tiêu bọc thép trong khi vẫn duy trì khả năng cơ động.

SPIKE SR đã được Rafael giới thiệu với quân đội Mỹ từ trước. Năm 2021, hãng cho biết tên lửa được trình diễn và phóng thử trong khuôn khổ chương trình Expeditionary Warrior Experiment của Lục quân Mỹ.

Đến tháng 3/2025, RSGS tiếp tục công bố thỏa thuận nghiên cứu và phát triển với Trung tâm Hàng không và Tên lửa thuộc Bộ Tư lệnh Phát triển Năng lực Chiến đấu của Lục quân Mỹ, trong đó có SPIKE SR cùng một số biến thể khác thuộc dòng SPIKE.