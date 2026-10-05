Bám địa bàn, giữ bình yên

Chủ động phòng ngừa

Với khoảng 14km đường biên giới, dân cư phân tán, Kim Điền là một trong những địa bàn có nhiều yếu tố tiềm ẩn tác động đến tình hình AN,TT. Tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua xã vừa tạo điều kiện giao thương, phát triển kinh tế, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Trước yêu cầu đó, Công an xã Kim Điền xác định nắm chắc địa bàn, chủ động phòng ngừa là nhiệm vụ xuyên suốt. Theo đó, đơn vị đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án phù hợp với đặc điểm từng khu vực, từng thời điểm; tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình từ cơ sở và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Đồng thời, chú trọng phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể và lực lượng tham gia bảo vệ AN,TT ở cơ sở, tạo thành mạng lưới phòng ngừa rộng khắp, để kịp thời nắm bắt tình hình, nhận diện những vấn đề có nguy cơ phát sinh.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã Kim Điền đã tổ chức hơn 500 ca tuần tra, với hơn 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua tuần tra, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý các vụ việc, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Công an xã Kim Điền tuần tra, kiểm soát trên các trục đường chính của xã - Ảnh: H.N

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng Công an xã Kim Điền cho biết: “Việc bám địa bàn, gần dân giúp lực lượng công an nắm bắt thông tin nhanh hơn, từ đó chủ động phòng ngừa, không để những vụ việc nhỏ phát sinh thành vấn đề phức tạp. Chúng tôi xác định giữ bình yên cho Nhân dân phải bắt đầu từ từng thôn, bản, từng khu dân cư”.

Không chỉ tuần tra, kiểm soát, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được Công an xã xác định là một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa vi phạm. Các tổ, đội công tác đã trực tiếp đến thôn, bản, hộ gia đình để tuyên truyền những quy định thiết thực, gần với đời sống người dân. Với những thanh niên trên địa bàn, việc tuyên truyền không chỉ dừng lại ở phổ biến quy định mà còn hướng đến hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cuộc sống hằng ngày.

“Được công an tuyên truyền, giải thích cụ thể nên chúng tôi hiểu hơn về những hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Bản thân tôi luôn tự nhắc mình phải chấp hành tốt pháp luật, đồng thời vận động bạn bè, người thân cùng thực hiện”, anh Cao Văn Bình, bản Hóa Lương, chia sẻ.

Chung sức giữ bình yên

Trong công tác bảo đảm AN,TT, Công an xã Kim Điền xác định người dân chính là những người sâu sát địa bàn nhất, có thể phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường. Vì vậy, phát huy vai trò của Nhân dân được xem là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Các cửa hàng, quán tạp hóa, điểm kinh doanh là những nơi thường xuyên có người dân qua lại, giao dịch nên được lực lượng công an chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở. Bên cạnh việc chấp hành các quy định pháp luật, chủ cơ sở được vận động nâng cao cảnh giác, chủ động thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện những biểu hiện bất thường.

Chị Đinh Thị Sự, chủ một cửa hàng tạp hóa ở thôn Hóa Hợp cho biết: “Công an xã thường xuyên đến nhắc nhở nên chúng tôi cũng nâng cao cảnh giác hơn. Nếu phát hiện những sự việc có biểu hiện bất thường, chúng tôi sẽ chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng công an để kịp thời kiểm tra, xử lý”.

Thông tin do người dân cung cấp là nguồn dữ liệu rất quan trọng giúp lực lượng công an nắm chắc hơn tình hình địa bàn. Bởi có những thông tin tưởng như rất nhỏ từ cơ sở đôi khi lại có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa. Một dấu hiệu bất thường được thông báo kịp thời có thể giúp lực lượng chức năng xác minh, làm rõ, ngăn chặn nguy cơ phát sinh vụ việc phức tạp.

“Khi bà con chủ động thông tin, lực lượng công an có thêm cơ sở để xác minh, xử lý kịp thời, góp phần phòng ngừa vi phạm ngay từ đầu”, đại úy Cao Khánh Cường, Công an xã Kim Điền, chia sẻ.

Từ những cuộc gặp gỡ trực tiếp, đến những ca tuần tra xuyên đêm, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Kim Điền lặng thầm bám địa bàn, gần dân, sát dân. Mỗi lượt tuần tra là thêm một lần nhắc nhở; mỗi thông tin người dân cung cấp góp thêm một “mắt xích” phòng ngừa; mỗi buổi tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. Và ở Kim Điền, sự bình yên được vun đắp từ những việc làm cụ thể, bền bỉ ấy, góp phần giữ vững AN, TT, xây dựng vùng biên an toàn, ổn định và cuộc sống ngày càng phát triển.