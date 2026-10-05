Bộ Y tế yêu cầu siết kiểm tra thuốc An cung ngưu hoàng hoàn

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về tăng cường kiểm tra, giám sát việc lưu hành và thông tin quảng cáo thuốc cổ truyền. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về bán buôn, bán lẻ thuốc cổ truyền, đặc biệt là An cung ngưu hoàng hoàn tại các cơ sở kinh doanh dược. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc có dấu hiệu giả mạo.

Sở Y tế các địa phương được yêu cầu chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo 389, phối hợp lực lượng công an, quản lý thị trường và các cơ quan liên quan phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, thuốc giả; đồng thời truy xuất nguồn cung nhằm ngăn chặn sản phẩm vi phạm lưu thông trên thị trường.

Bộ Y tế lưu ý, An cung ngưu hoàng hoàn là thuốc kê đơn, phải được sử dụng theo chỉ định và dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ. Các nhà thuốc không được bán sản phẩm khi người mua không có đơn thuốc. Cơ sở khám, chữa bệnh cũng phải tăng cường kiểm soát phác đồ điều trị có sử dụng loại thuốc này, không để người bệnh tự ý dùng thuốc.

Người dân được khuyến cáo chỉ sử dụng An cung ngưu hoàng hoàn khi có đơn của bác sĩ và mua tại cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dược, có hóa đơn, chứng từ rõ ràng. Danh sách các thuốc An cung ngưu hoàng hoàn được Bộ Y tế cấp phép đã được công khai để người dân và cơ sở kinh doanh tra cứu.