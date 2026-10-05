Danh tính người phụ nữ mất tích nghi nhảy xuống sông Hồng, camera ghi lại điều gì?

Thông tin từ Công an xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, đơn vị đang phát thông báo tìm kiếm một phụ nữ nghi đã nhảy từ cầu Bảo Hà xuống sông Hồng, đoạn qua khu vực thôn Tân An.

Khoảng 6h43 cùng ngày, Công an xã Bảo Hà tiếp nhận tin báo về việc một phụ nữ được cho là đã nhảy từ cầu Bảo Hà xuống sông Hồng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành xác minh thông tin và danh tính người liên quan.

Người phụ nữ xuất hiện trước khi mất tích. (Ảnh: Công an xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai).

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ được xác định là Hoàng Thị Khuyên (SN 2002, trú tại số nhà 110, đường Trần Văn Giàu, tổ dân phố 27, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai).

Người này cao khoảng 1,54m, nặng khoảng 50kg. Thời điểm được nhìn thấy trước khi mất tích, người phụ nữ mặc váy dài màu trắng, để tóc dài tự nhiên.

Công an xã Bảo Hà đã phát thông báo đề nghị người dân sinh sống dọc sông Hồng, các địa phương ven sông và lực lượng chức năng phối hợp tìm kiếm người mất tích.

Cơ quan công an đề nghị người dân nếu phát hiện người có đặc điểm nhận dạng trên hoặc nắm được thông tin liên quan đến vụ việc, cần nhanh chóng thông báo cho Công an xã Bảo Hà để phục vụ công tác tìm kiếm.

Thông tin có thể được cung cấp qua số điện thoại 0868.181.498, gặp Trung úy Nguyễn Mạnh Cường.

Công an xã Bảo Hà cũng đề nghị người dân chia sẻ thông tin tìm kiếm nhằm hỗ trợ lực lượng chức năng và gia đình trong quá trình tìm kiếm người phụ nữ.