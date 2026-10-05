Phê chuẩn khởi tố 4 thanh, thiếu niên xâm phạm mồ mả sau thách đấu trên TikTok

Các đối tượng trong vụ án.

Theo thông tin ban đầu, P.T.V (SN 2009) và M.X.Đ (SN 2010) thống nhất thách đấu trực tiếp trên mạng xã hội TikTok, thường gọi là “PK”. Đây là hình thức thi đấu giữa những người phát trực tiếp, dựa trên lượt tương tác và quà tặng của người xem. Trong cuộc thách đấu này, hai bên thống nhất người thua phải thực hiện thử thách đã đặt ra.

Sau khi thua cuộc, khoảng giữa tháng 9/2026, Đ. đến nghĩa trang thôn Quang Đức, xã Trường Tân, TP Hải Phòng thực hiện thử thách, có hành vi xâm phạm, làm hư hỏng một số đồ vật đặt tại phần mộ.

Trong quá trình này, P.Đ.N (SN 2010) hỗ trợ kết nối mạng 4G, dùng đèn pin điện thoại chiếu sáng và cầm điện thoại của Đ. để quay, phát trực tiếp hình ảnh lên mạng xã hội.

Cơ quan điều tra xác định, N.T.T (SN 2008), dù biết Đ. đến nghĩa trang để thực hiện thử thách nhưng vẫn đồng ý chở Đ. và N. đến địa điểm trên. Hình ảnh vụ việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của nghĩa trang và phần mộ người đã khuất.

Ngay khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, lãnh đạo và Kiểm sát viên VKSND khu vực 11, TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an xã Trường Tân và Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng phân loại, xác minh vụ việc, thực hiện các hoạt động tố tụng, yêu cầu lấy lời khai những người liên quan để làm rõ hành vi, vai trò của từng người.

Kết quả, ngày 24/9/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 thanh thiếu niên về tội “Xâm phạm mồ mả”. Các quyết định khởi tố bị can đã được VKSND khu vực 11, TP Hải Phòng phê chuẩn theo quy định.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.