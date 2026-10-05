Giả danh Phó Viện trưởng, dọa người dân chuyển tiền ngay trụ sở công an

Ngỳ 5/10, tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an phường Hà An kịp thời ngăn chặn vụ giả danh Phó viện trưởng Viện kiểm sát để lừa đảo.

Ông S. tại trụ sở công an. Ảnh: CA.

Theo đó, sáng 29/9, ông N.V.S (sinh năm 1969, trú tại khu phố Hoàng Tân 1, phường Hà An) nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5, thành phố Hà Nội, thông báo ông S bị mạo danh mở tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 45 triệu đồng liên quan đến hoạt động trái pháp luật.

Đối tượng liên tục đe dọa, yêu cầu ông S giữ bí mật, không trao đổi với người thân và chuyển 45 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp để phục vụ điều tra.

Nhờ thường xuyên được Công an phường tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, ông S nhận thấy dấu hiệu bất thường và nhanh chóng đến Công an phường Hà An trình báo.

Ngay cả khi ông đang ở trụ sở Công an phường, các đối tượng vẫn liên tục gọi điện thúc ép chuyển tiền.

Công an phường Hà An đã kịp thời trấn an, giải thích rõ đây là thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo; đồng thời hướng dẫn người dân cách bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và chủ động phòng ngừa tội phạm.