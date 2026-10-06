Baggott: Indonesia là 'vua Đông Nam Á'

Indonesia lên ngôi tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Minh Chiến

Indonesia trải qua trận chung kết đầy kịch tính với Thái Lan tại sân vận động Gelora Bung Karno (Jakarta) tối 5/10. Hai đội hòa nhau 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ, trước khi Indonesia giành chiến thắng 4-2 trong loạt luân lưu để lần đầu bước lên ngôi vô địch giải đấu.

Baggott là một trong những nhân vật nổi bật nhất của đội chủ nhà. Trung vệ 23 tuổi không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự mà còn trực tiếp ghi bàn giúp Indonesia gỡ hòa 2-2 trong hiệp phụ. Khi bước vào loạt luân lưu, Baggott tiếp tục thực hiện thành công lượt sút của mình, góp phần đưa đội nhà đến chức vô địch.

Sau trận đấu, Baggott không giấu được niềm tự hào. “Tôi nghĩ chúng tôi vừa chứng minh rằng mình là vua của Đông Nam Á”, trung vệ Indonesia chia sẻ trong cuộc họp báo.

Baggott góp công lớn trong chức vô địch của Indonesia.

Chức vô địch càng có ý nghĩa đặc biệt với Baggott khi anh trải qua hành trình dài cùng đội tuyển quốc gia. Cầu thủ này được triệu tập lên tuyển Indonesia từ ASEAN Cup 2020 nhưng phải chờ đến năm 2026 mới có danh hiệu đầu tiên cùng "Garuda".

“Đây là một hành trình rất dài. Nhiều thứ đã thay đổi trong liên đoàn và nhiều gương mặt mới đã xuất hiện. Nhưng có một điều chắc chắn: tất cả chúng tôi đều yêu và muốn đại diện cho đất nước này”, Baggott nói.

Trung vệ sinh năm 2002 cũng xem chức vô địch lần này là màn “đòi nợ” ngọt ngào cho thất bại trước chính Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2020. Ký ức cay đắng năm đó trở thành động lực để anh tiếp tục chiến đấu và cuối cùng chạm tay vào danh hiệu.

“Cảm giác này tuyệt vời hơn rất nhiều. Thật khó tin khi giành chiến thắng theo cách như vậy. Tôi rất tự hào khi là người Indonesia và hôm nay, chúng tôi là vua của Đông Nam Á”, Baggott nhấn mạnh.

Highlights Indonesia 2-2 Thái Lan (luân lưu 4-2) Tối 5/10, Indonesia đánh bại Thái Lan 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa nhau 2-2 ở 120 phút thi đấu chính thức, qua đó lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.