Vì sao HLV Indonesia chọn 4 hậu vệ đá luân lưu với Thái Lan?

“Những người được chọn đá luân lưu vốn có khả năng dứt điểm chính xác nhất trong giai đoạn chuẩn bị”, trang ANTARA dẫn lời HLV John Herdman trong cuộc họp báo sau trận chung kết tại Jakarta, Indonesia tối 5/10.

Chủ nhà Indonesia thắng Thái Lan 4-2 trong loạt luân lưu, sau khi hòa 2-2 qua 120 phút trên sân Gelora Bung Karno. Đáng chú ý, cả 4 cầu thủ thực hiện thành công các lượt sút của đội chủ nhà đều là hậu vệ gồm Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott và Shayne Pattynama.

“Chúng tôi tập đá luân lưu hôm trước trận chung kết”, HLV Herdman cho biết. Ban huấn luyện trao cơ hội cho các cầu thủ, đánh giá khả năng thực hiện quả phạt đền và trao đổi với họ về tâm lý khi bước lên chấm 11m.

HLV John Herdman (phải) chỉ đạo tiền vệ Joey Pelupessy trong trận chung kết gặp Thái Lan tại Jakarta tối 5/10. Ảnh: ANTARA.

Trong buổi tập ấy, một số cầu thủ tấn công thiếu tự tin, còn các hậu vệ thể hiện khả năng dứt điểm tốt hơn. Vì thế, nhà cầm quân người Anh giao trách nhiệm cho những người có sự chuẩn bị thuyết phục nhất.

Lựa chọn ấy giúp Indonesia thực hiện thành công cả 4 lượt sút. Trái lại, bên phía “Voi chiến”, Sarach Yooyen đưa bóng trúng cột, còn Nattapong Sayriya bị thủ môn Emil Audero cản phá, khiến Thái Lan lỡ cơ hội vô địch.

HLV Herdman đánh giá trận chung kết đòi hỏi cả bản lĩnh, tinh thần chiến đấu và sự bền bỉ, đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi các cầu thủ vượt qua sức ép để giành danh hiệu.

Niềm vui ấy được nhà cầm quân người Anh dành cho những người hâm mộ đã đồng hành cùng Indonesia. Trong video đăng trên tài khoản chính thức của đội tuyển, ông cảm ơn cả khán giả đến sân lẫn những người theo dõi từ nhà, đồng thời xem chức vô địch là bước tiến đầu tiên cho chặng đường phía trước.

“Hãy ở bên chúng tôi, cùng chiến đấu, luôn sát cánh bên nhau”, HLV Herdman nhắn nhủ.

Chiến thắng trước Thái Lan còn giúp Indonesia trở thành nhà vô địch hạng Nhất đầu tiên của FIFA ASEAN Cup, giải đấu ra đời năm 2026.

Danh hiệu càng có ý nghĩa khi đội bóng xứ Vạn đảo từng thua cả 6 lần vào chung kết Tiger Cup/AFF Cup. Trong đó, họ từng thất bại trước Thái Lan ở các kỳ 2000, 2002, 2016, 2020, Singapore năm 2004 và Malaysia năm 2010.