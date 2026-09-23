BAF phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP

CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam chuẩn bị phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP. Ảnh minh họa: BAF

Theo thông tin công bố trên HOSE ngày 22/9, CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HoSE: BAF) hiện có gần 364,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành và không có cổ phiếu quỹ. Doanh nghiệp dự kiến thực hiện phương án phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương khoảng 2,19% số cổ phiếu đang lưu hành.

Với đợt phát hành này, BAF dự kiến chào bán 8 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp, nếu phát hành đủ sẽ thu về 80 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3 hoặc quý 4 năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận đầy đủ hồ sơ.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, trừ trường hợp công ty thực hiện mua lại theo quy định tại nghị quyết HĐQT về triển khai chương trình ESOP. Công ty sẽ thu hồi toàn bộ số cổ phiếu này với giá bằng giá phát hành nếu người lao động nghỉ việc, bị buộc thôi việc hoặc vi phạm kỷ luật.

Nếu hoàn tất toàn bộ kế hoạch, số cổ phiếu đang lưu hành của BAF sẽ tăng từ gần 364,8 triệu đơn vị lên gần 372,8 triệu đơn vị. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm tương đương khoảng 2,19% lượng cổ phiếu hiện hữu.

Để đảm bảo tuân thủ giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ở mức 39,13%, toàn bộ số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP lần này sẽ chỉ được phân phối cho người lao động là cá nhân trong nước.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, BAF ghi nhận 3.889 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 55% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Doanh thu hoạt động chăn nuôi đạt 3.877,6 tỷ đồng, tăng 54,5% YoY, trong khi mảng bán cám thu về 22 tỷ đồng, tăng đột biến gấp hơn 20 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Dù doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế của BAF lại sụt giảm, đạt 309,8 tỷ đồng, giảm 9,6% YoY. Lợi nhuận gộp đạt 802 tỷ đồng, tăng khoảng 32% YoY, tuy nhiên biên lợi nhuận gộp lại giảm xuống khoảng 20,6%, so với 24,1% cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân lợi nhuận đi lùi là do giá bán bình quân trong kỳ chỉ đạt 63.000 - 65.000 đồng/kg, thấp hơn mức 65.000 - 70.000 đồng/kg của cùng kỳ năm 2025. Thêm vào đó, việc mở rộng nhanh các trại mới làm tăng chi phí cố định (nhân sự, điện nước, khấu hao), cùng với gánh nặng chi phí lãi vay và gánh nặng chi phí phòng chống dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BAF chứng kiến nhịp tăng tích cực từ đầu tháng 8/2026, đẩy thị giá từ vùng 30.550 đồng/cp hồi đầu tháng lên vùng đỉnh ngắn hạn 32.700 đồng/cp vào phiên 24/8 trước khi lùi về mốc 31.850 đồng/cp vào phiên 14/9. Kết phiên ngày 22/9, cổ phiếu BAF giao dịch ở mức 31.600 đồng/cp, giảm 1,25%.