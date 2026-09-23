TPBank chốt ngày trả cổ tức tiền mặt và cổ phiếu tỷ lệ 20%. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) vừa công bố thông tin về kế hoạch trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 5/10/2026.

Với phương án trả cổ tức bằng tiền, TPBank dự kiến chi trả với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 14/10/2026.

Hiện TPBank có hơn 2,774 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Như vậy, số tiền ngân hàng dự kiến chi ra cho đợt cổ tức tiền mặt này là hơn 1.387 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ TPBank sẽ tăng từ 27.740 tỷ đồng lên khoảng 31.901 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm hơn 4.161 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của TPBank.

Bên cạnh đó, TPBank cũng trình phương án chào bán 100 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của TPBank với tỷ lệ phát hành 3,13%. Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm từ phương án này là tối đa 1.000 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất hai phương án phát hành trên, vốn điều lệ của TPBank sẽ được tăng lên 32.901 tỷ đồng./.