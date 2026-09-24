PGBank chốt ngày chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng, tiến gần mốc vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank - mã Ck: PGB) vừa thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu đợt 1, trong kế hoạch tăng vốn của ngân hàng.

Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị PGBank, ngày đăng ký cuối cùng được xác định là ngày 7/10/2026. Trong đợt 1, ngân hàng dự kiến phát hành 150 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền dự kiến huy động tối đa 1.500 tỷ đồng nếu toàn bộ số cổ phiếu được phân phối.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100.000:20.472, tức cổ đông sở hữu 100.000 cổ phiếu sẽ được quyền mua 20.472 cổ phiếu mới, tương đương tỷ lệ 20,472%.

Theo phương án được công bố, thời gian chuyển nhượng quyền mua trong đợt 1 kéo dài từ ngày 15/10 đến 28/10/2026 và quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 15/10 đến 4/11/2026; số cổ phiếu được mua theo quyền có thể tự do chuyển nhượng.

Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trong bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, lãnh đạo PGBank đánh giá, đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của PGBank sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến cụ thể của thị trường chứng khoán tại thời điểm chính thức chào bán. Các yếu tố như biến động kinh tế vĩ mô, mức độ quan tâm của nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, cũng như mức độ hấp dẫn của cổ phiếu PGBank so với các cơ hội đầu tư thay thế, sẽ là những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến kết quả phân phối cổ phiếu.

Do đó, không loại trừ khả năng rủi ro về việc không phân phối hết số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán ra công chúng.

Đối với lượng cổ phiếu không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị có thể chào bán cho nhà đầu tư khác với giá không thấp hơn mức chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Nhà đầu tư được lựa chọn phải đáp ứng các tiêu chí như có năng lực tài chính, có khả năng đóng góp cho sự phát triển của PGBank và không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của ngân hàng.

Trước khi triển khai đợt chào bán, vốn điều lệ của PGBank ở mức hơn 7.327 tỷ đồng. Với hơn 267,29 triệu cổ phiếu dự kiến phát hành, nếu hoàn tất toàn bộ phương án, quy mô vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm khoảng 2.672,9 tỷ đồng, tương ứng lên khoảng 10.000 tỷ đồng. Qua đó, hiện thực hóa mục tiêu tăng vốn đã được ngân hàng theo đuổi qua nhiều kỳ Đại hội đồng cổ đông gần đây.

Đợt phát hành này nằm trong phương án tăng vốn điều lệ của PGBank đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận về việc tăng vốn điều lệ tại văn bản ngày 20/5/2026.

Ngân hàng đồng thời đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 16/9/2026.

Theo đó, đợt chào bán được chia thành hai đợt. Trong đó, đợt 1 gồm 150 triệu cổ phiếu nêu trên; đợt 2 gồm gần 117,3 triệu cổ phiếu, cộng với lượng cổ phiếu chưa được phân phối hết từ đợt 1, nếu có.

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu dự kiến là 2.672,93 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng để tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng, nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh doanh năm 2026 và các năm tiếp theo.

Nguồn: PGBank.

Về cơ cấu cổ đông, chốt ngày 30/6/2026, PGBank có 9.810 cổ đông, nắm giữ hơn 732,7 triệu cổ phiếu. Trong đó, cổ đông trong nước sở hữu gần như toàn bộ vốn với tỷ lệ 99,999%; còn lại là cổ đông nước ngoài. Ngân hàng có 3 cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Quốc tế Cường Phát sở hữu 9,18% vốn, Công ty Cổ phần Thương mại Vũ Anh Đức nắm 9,06% và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển Thương mại Gia Linh sở hữu 8,88%.

Chốt phiên 24/9, cổ phiếu PGB của PGBank đứng tại 9.600 đồng/cổ phiếu, không thay đổi so với phiên trước. Thanh khoản ở mức thấp với khoảng 7.000 cổ phiếu được khớp lệnh.

Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của PGBank đạt 89.312,5 tỷ đồng; cho vay khách hàng tăng 4,3% so với cuối năm 2025, lên 48.349 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,87%.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, PGBank ghi nhận 439,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 65,8% so với cùng kỳ. Thu nhập chính của Ngân hàng tới chủ yếu từ thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự, trong đó chiếm phần lớn là thu nhập từ lãi cho vay khách hàng. Theo đó, thu nhập lãi thuần chiếm tỷ trọng 81,6%, ở mức 979 tỷ đồng nửa đầu năm 2026, tăng 5,2% cùng kỳ./.