Nhà Khang Điền sắp 'bơm' hơn 112 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

HĐQT CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH) vừa thông qua phương án triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 112,2 triệu cổ phiếu, tương đương 10% số cổ phiếu đang lưu hành. Theo tỉ lệ này, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới.

Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025, căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là 8/10/2026, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 7/10.

Nhà Khang Điền chốt ngày phát hành hơn 100 triệu cổ phiếu (Ảnh: KDH).

Cùng thời điểm dự kiến triển khai phương án trả cổ tức, Nhà Khang Điền cũng có kế hoạch phát hành hơn 10,8 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động năm 2026. Lượng cổ phiếu này tương đương 0,968% số cổ phiếu đang lưu hành, với giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu.

Mức giá trên thấp hơn khoảng 24% so với thị giá KDH chốt phiên 23/9, ở mức 15.850 đồng/cổ phiếu.

Đối tượng tham gia chương trình ESOP gồm thành viên HĐQT, ngoại trừ thành viên HĐQT độc lập, cùng người lao động tại Khang Điền và các công ty con. Theo danh sách doanh nghiệp công bố, có 235 người thuộc diện tham gia đợt phát hành này.

Số tiền thu được từ ESOP dự kiến được sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh. Thời gian thực hiện chương trình dự kiến cùng thời điểm với đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025.

Nếu hoàn tất cả hai phương án, tổng số cổ phiếu KDH sẽ tăng từ khoảng 1,12 tỷ đơn vị lên hơn 1,25 tỷ đơn vị. Theo đó, vốn điều lệ dự kiến tăng từ khoảng 11.222 tỷ đồng lên 12.452 tỷ đồng.

Ở diễn biến liên quan, ông Lý Tuấn Kiệt - Phó Tổng Giám đốc Khang Điền và là con trai ông Lý Điền Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT đã hoàn tất mua 20 triệu cổ phiếu KDH thông qua phương thức khớp lệnh.

Sau giao dịch ông Kiệt sở hữu hơn 20,6 triệu cổ phiếu, tương đương 1,838% vốn điều lệ Khang Điền.

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 442 tỷ đồng, giảm khoảng 75% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 1.097 tỷ đồng.

Với kết quả này, Nhà Khang Điền đã hoàn thành khoảng 73% mục tiêu lợi nhuận năm 2026, trong khi mới thực hiện khoảng 11% kế hoạch doanh thu.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KDH chốt phiên 23/9 ở mức 15.850 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của Khang Điền vào khoảng 17.787 tỷ đồng.