Ba Lan phá âm mưu ám sát Thủ tướng

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại cuộc họp báo ở Vacsava. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN

Ngày 11-10, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwiński thông báo vụ bắt giữ nhưng không công bố danh tính nghi phạm hoặc các chi tiết liên quan đến kế hoạch bị phát hiện.

Thủ tướng Tusk xác nhận thông tin trên mạng xã hội X, đồng thời biểu dương lực lượng cảnh sát vì hành động “quyết đoán và nhanh chóng”.

Theo thông tin được công bố, cảnh sát Ba Lan đã tiếp nhận cảnh báo về nguy cơ ám sát trong ngày 11-10. Sau đó, Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwiński và Điều phối viên Cơ quan Tình báo Ba Lan Tomasz Siemoniak ra lệnh triển khai các biện pháp cần thiết.

Người phát ngôn Chính phủ Ba Lan Adam Szlapka cho biết Thủ tướng Tusk đã được báo cáo về mối đe dọa mà ông mô tả là “hết sức đáng lo ngại” vào sáng cùng ngày theo giờ địa phương.

Giới chức Ba Lan chưa cung cấp thêm thông tin về động cơ của nghi phạm cũng như các tình tiết cụ thể của âm mưu bị phát hiện.