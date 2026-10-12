Chân dung tân thư ký báo chí Nhà Trắng: Từng sống 2 năm tại Bắc Kinh, biết tiếng Trung

Thông báo bổ nhiệm bà Katie Zacharia làm Thư ký Báo chí mới của Nhà Trắng. Ảnh chụp màn hình

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), trước khi xuất hiện tại bục phát biểu của Nhà Trắng, bà Katie Zacharia (42 tuổi) đã có hành trình nghề nghiệp và trải nghiệm quốc tế đáng chú ý, vượt ra ngoài những hành lang quyền lực ở Washington.

Nhiều năm trước khi được ông Trump lựa chọn vào vị trí phụ trách truyền thông của Nhà Trắng, bà từng sống tại Bắc Kinh, làm việc cho một trong những công ty luật hàng đầu Trung Quốc và học tiếng Trung. Kinh nghiệm của bà tại nước này bao gồm lĩnh vực luật quốc tế và hoạt động truyền thông, gây quỹ cho một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ con em người lao động nhập cư. Những trải nghiệm này diễn ra trước khi bà bước sâu hơn vào giới chính trị tại Mỹ.

Đầu năm nay, bà Zacharia từng đảm nhiệm vai trò phát ngôn viên kiêm Phó Trợ lý Bộ trưởng phụ trách các vấn đề công chúng tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ trong một thời gian ngắn. Gần đây nhất, bà giữ chức cố vấn truyền thông cấp cao cho Truth Social, nền tảng mạng xã hội thuộc sở hữu của Trump Media & Technology Group.

Bà Zacharia sẽ thay thế bà Karoline Leavitt, người rời vị trí thư ký báo chí vào cuối tháng 8 để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình sau khi sinh con thứ hai. Bà Leavitt sau đó gia nhập Fox News với tư cách cộng tác viên, đồng thời dự kiến dẫn chương trình riêng.

Ngày 9/10, khi công bố quyết định bổ nhiệm trên Truth Social, Tổng thống Trump ca ngợi hồ sơ ủng hộ chính trị của bà Zacharia, gọi bà là người ủng hộ trung thành và xuất sắc ngay từ những ngày đầu, đồng thời khẳng định bà là người hâm mộ và thành viên tận tụy của phong trào MAGA (Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại).

Kinh nghiệm từng sinh sống và làm việc tại Trung Quốc của bà Zacharia thu hút sự chú ý trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump phải xử lý mối quan hệ ngày càng quan trọng với Bắc Kinh. Những trải nghiệm này có thể trở thành lợi thế trong thời gian tới, khi ông Trump dự kiến gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh APEC ở Thâm Quyến và hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Miami. Các vấn đề thương mại, công nghệ và an ninh được dự báo sẽ là những nội dung trọng tâm trong quan hệ giữa hai nước.

Theo ông Denis Simon, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Quincy, tổ chức nghiên cứu chính sách có trụ sở tại Washington, kinh nghiệm tại Bắc Kinh có thể mang lại cho bà Zacharia góc nhìn hữu ích.

Ông nhận định bà đã có cơ hội tiếp xúc với Trung Quốc thông qua lĩnh vực luật thương mại và các hoạt động phi lợi nhuận, thay vì chỉ tìm hiểu đất nước này qua những cuộc tranh luận chính trị tại Mỹ.

Ông Simon cho rằng hai năm sống và làm việc tại Bắc Kinh có ý nghĩa hơn nhiều so với việc tham gia một phái đoàn cấp cao hoặc đến Trung Quốc với tư cách khách du lịch. Trải nghiệm làm việc tại một văn phòng ở nước này có thể giúp bà hiểu rõ hơn về văn hóa Trung Quốc cũng như cách thức vận hành của giới kinh doanh tại đây.

Ông Trump mô tả Katie Zacharia là một "người ủng hộ trung thành và xuất sắc". Ảnh: Nhà Trắng.

Từ Malibu đến Bắc Kinh

Bà Zacharia theo học luật tại Trường Luật Caruso thuộc Đại học Pepperdine ở Malibu, bang California, trước khi chuyển đến Bắc Kinh. Tại đây, bà làm cộng tác viên trong nhóm hành nghề quốc tế của Zhong Lun, một trong những công ty luật thương mại hàng đầu Trung Quốc.

Theo hồ sơ LinkedIn của bà, bà làm việc tại Zhong Lun từ tháng 8/2011 đến tháng 6/2013.

Ông Sida Liu, giáo sư luật và xã hội học tại Đại học Hong Kong (Trung Quốc), cho biết Zhong Lun thuộc nhóm công ty luật doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc.

Theo ông Liu, Zhong Lun có thế mạnh trong các lĩnh vực như bất động sản và các hoạt động liên quan đến Nhật Bản. Tuy nhiên, vào đầu những năm 2010, công ty đã phát triển thành đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý toàn diện trong lĩnh vực thương mại.

Ông cho biết thêm, đây cũng là thời kỳ nhiều công ty luật hàng đầu Trung Quốc tích cực mở rộng hoạt động quốc tế, đồng thời tuyển dụng các luật sư được đào tạo ở nước ngoài để hỗ trợ những giao dịch xuyên biên giới.

Bà Zacharia từng cho biết công việc của mình có liên quan đến hoạt động tư vấn bên ngoài cho Nhóm Ngân hàng Thế giới. Trong thời gian ở Bắc Kinh, bà cũng đảm nhiệm công việc gây quỹ và truyền thông cho Tổ chức Từ thiện dành cho Trẻ em Di cư. Tuy nhiên, mức độ tham gia trực tiếp của bà vào các chương trình hỗ trợ của tổ chức này chưa được làm rõ.

Chồng bà, ông Tyler Zacharia, cũng sống tại Bắc Kinh trong cùng giai đoạn và làm việc trong lĩnh vực đầu tư vốn cổ phần tư nhân, tập trung vào các thị trường mới nổi.

Vốn tiếng Trung và phép thử trong công tác truyền thông

Một chi tiết đáng chú ý trong hồ sơ của bà Zacharia là việc bà vẫn duy trì được một phần vốn tiếng Trung sau khi rời Trung Quốc. Bà có thể sử dụng một số câu hoặc cụm từ cơ bản trong giao tiếp, đôi khi khiến người đối diện bất ngờ.

Tuy nhiên, những thông tin hiện có cho thấy khả năng tiếng Trung của bà chủ yếu ở mức cơ bản, chưa đủ căn cứ để khẳng định bà có thể tham gia các cuộc thảo luận phức tạp về ngoại giao hoặc pháp lý bằng ngôn ngữ này.

Theo các chuyên gia, ngay cả vốn ngoại ngữ hạn chế cũng có thể giúp một người hiểu thêm về xã hội và văn hóa của quốc gia khác. Đây có thể là lợi thế đối với một quan chức phụ trách truyền thông chính trị tại Washington. Dù vậy, việc biết một số cụm từ không đồng nghĩa với sự am hiểu sâu sắc về chính trị hay chính sách của Trung Quốc.

Ông Simon cho rằng vấn đề quan trọng hơn là liệu bà Zacharia có thể vận dụng những trải nghiệm trước đây để truyền tải thông tin về Trung Quốc một cách tinh tế hơn hay không, hay chủ yếu tập trung truyền đạt lập trường của chính quyền một cách mạnh mẽ và trung thành.

Theo ông, nhiệm vụ cốt lõi của một thư ký báo chí Nhà Trắng vẫn là truyền tải thông điệp của Tổng thống và chính quyền. Vì vậy, phép thử thực sự đối với bà Zacharia sẽ là liệu kinh nghiệm nghề nghiệp tại Trung Quốc có giúp công tác truyền thông công khai của chính quyền trở nên sâu sắc và tinh tế hơn hay không, mà không mặc định rằng những trải nghiệm này sẽ làm thay đổi quan điểm chính trị của bà hoặc của Tổng thống Trump.