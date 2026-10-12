Lực lượng an ninh Syria tăng cường các hoạt động truy quét IS

Cảnh sát tuần tra tại Aleppo, Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Trung Đông, lực lượng an ninh Syria đã tăng cường chiến dịch truy quét các thành viên thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau vụ tấn công xe buýt gây thương vong hồi tháng 9 vừa qua ở miền Trung nước này.

Tờ Aawsat ngày 11/10 dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh Nội địa Syria xác nhận đã tiến hành những cuộc đột kích tại khu vực Houla ở phía Bắc tỉnh Homs dưới sự hỗ trợ của Tổng cục Tình báo và triệt phá một nhóm khủng bố liên kết với IS, đồng thời ngăn chặn các kế hoạch tấn công vào địa điểm tôn giáo cũng như lực lượng tuần tra an ninh.

Trong chiến dịch này, 2 nghi phạm đã bị bắt giữ cùng với 2 thiết bị nổ, trong đó, 1 nghi phạm đã bị bắt quả tang khi đang cố gắng lắp đặt thiết bị nổ trên đường ray tàu hỏa.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy 2 đối tượng đã nhận và vận chuyển chất nổ, cũng như theo dõi các mục tiêu tiềm năng như một phần trong kế hoạch kích động bất ổn và làm suy yếu tình hình an ninh.

Chiến dịch được triển khai sau vụ bắt giữ Khaled Raed Bayrouni - đối tượng được cho là chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của IS tại Homs và bị cáo buộc đứng sau nhiều vụ tấn công khủng bố, trong đó có vụ nổ tại một nhà thờ Hồi giáo Alawite ở Homs khiến 8 người thiệt mạng hồi cuối năm ngoái./.