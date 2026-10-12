Houthi tấn công sân bay ở Saudi Arabia, 321 người thương vong

Khói đen dày đặc và ngọn lửa bốc lên từ đám cháy tại Sân bay Quốc tế King Khalid ở Riyadh, Saudi Arabia, ngày 9-10. Ảnh: AP/UGC

Theo Tổng cục Hàng không Dân dụng Saudi Arabia (GACA), trong số những người thiệt mạng có 4 công dân Saudi Arabia và 8 người nước ngoài, gồm công dân Bangladesh, Mỹ, Ai Cập, Jordan, Syria, Palestine và Sudan. Một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Vụ tấn công nhằm vào nhà ga hành khách của sân bay King Khalid, khiến giới chức phải tạm đình chỉ hoạt động để đánh giá thiệt hại và kiểm tra an toàn. Nhiều chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng. Mỹ cùng một số nước phương Tây khuyến cáo công dân tránh đến sân bay và các khu vực lân cận.

Lực lượng Houthi, được Iran hậu thuẫn, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Đại diện cấp cao của lực lượng này tuyên bố các hoạt động quân sự nhằm gây sức ép buộc Saudi Arabia chấm dứt chiến dịch tại Yemen và hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-10 cho biết Washington đang xem xét khả năng tham gia các cuộc tấn công của Saudi Arabia nhằm vào Houthi. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra quyết định cụ thể về việc can thiệp quân sự.