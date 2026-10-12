Houthi tiếp tục tấn công Ả Rập Xê Út, tuyên bố 'điều tồi tệ còn ở phía trước'

Houthi tấn công sân bay Ả Rập Xê Út.

Lực lượng Houthi tại Yemen nhận trách nhiệm về vụ tấn công hôm thứ Bảy nhằm vào sân bay quốc tế Riyadh, khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Trong khi đó, nhà chức trách Ả Rập Xê Út thông báo có người bị thương trong vụ tấn công mới nhằm vào sân bay này hôm Chủ nhật.

Lực lượng liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại Yemen cho biết vật thể bay chưa xác định nhắm vào Nhà ga số 4 của sân bay quốc tế Riyadh hôm Chủ nhật, gây ra hỏa hoạn. Cơ quan Hàng không Dân dụng Ả Rập Xê Út cho biết số người chưa được xác định bị thương, đồng thời cho biết công tác đánh giá thiệt hại vẫn đang được tiến hành.

Houthi tiếp tục tấn công dữ dội.

Lực lượng liên quân cũng cho biết hệ thống phòng không Ả Rập Xê Út đánh chặn tên lửa hành trình gần sân bay quốc tế King Khalid. Sau đó, lực lượng này thông báo máy bay không người lái bị đánh chặn và phá hủy tại tỉnh miền Đông.

Các cuộc tấn công phơi bày những điểm yếu trong năng lực phòng thủ của Ả Rập Xê Út, trong bối cảnh vương quốc này tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào Houthi. Lực lượng Houthi cũng đang giao tranh trên bộ tại Yemen với lực lượng chính phủ.

Đoạn video do truyền hình nhà nước Ả Rập Xê Út công bố về vụ tấn công sân bay Riyadh hôm thứ Bảy cho thấy hàng chục người hành hương đang xếp hàng tại cổng lên máy bay để chuẩn bị đến hai thánh địa linh thiêng nhất của đạo Hồi. Luồng sáng màu cam rực lóe lên khiến mọi người hoảng loạn bỏ chạy, trong khi phần mái nhà dường như bị sập xuống.

Hình ảnh từ đoạn video do truyền hình nhà nước Ả Rập Xê Út công bố về vụ tấn công sân bay Riyadh hôm thứ Bảy

Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình hôm Chủ nhật, người phát ngôn quân sự của Houthi, Yahya Saree, cho biết thêm lực lượng này cũng tấn công hai cơ sở của tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco. Văn phòng truyền thông của chính phủ Ả Rập Xê Út và Saudi Aramco chưa phản hồi các yêu cầu bình luận.

Gần đây, Ả Rập Xê Út tăng cường can dự quân sự tại Yemen, tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Houthi và hỗ trợ chiến dịch phản công của chính phủ Yemen sau khi Houthi kiểm soát các vùng lãnh thổ chiến lược dọc bờ biển Biển Đỏ vào tháng trước.

Các eo biển có nguy cơ căng thẳng vì các cuộc xung đột.

Hôm Chủ nhật, Houthi tuyên bố Ả Rập Xê Út tiến hành 124 cuộc không kích tại Yemen trong 24 giờ trước đó. Houthi tuyên bố “điều tồi tệ hơn vẫn còn ở phía trước” nếu các cuộc không kích không dừng lại.

Hôm thứ Bảy, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang cân nhắc tham gia các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út nhằm vào Houthi trong cuộc xung đột này. Đây là diễn biến lan rộng từ cuộc chiến lớn hơn với Iran, do Mỹ và Israel phát động hồi tháng 2.

Trong bài đăng trên Telegram, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết ông nói với người đồng cấp Ả Rập Xê Út rằng Tehran sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy đối thoại giữa Ả Rập Xê Út và Yemen.