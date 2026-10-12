Indonesia và Malaysia phối hợp ứng phó khói mù xuyên biên giới

Khói mù bao trùm thủ phủ Kuching, bang Sarawak thuộc đảo Borneo, Malaysia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, người đứng đầu Cơ quan Truyền thông Indonesia Syahganda Nainggolan cho biết các bộ trưởng ngoại giao hai nước đang trao đổi chi tiết để tìm giải pháp chung. Ông nhấn mạnh quan hệ tốt đẹp giữa Indonesia và Malaysia là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác, nhất là khi hoạt động chữa cháy gặp nhiều khó khăn, trong đó có các yếu tố tự nhiên.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tuyên bố nước này sẵn sàng hỗ trợ Indonesia, đồng thời đề xuất tổ chức cuộc họp cấp khu vực giữa các bộ trưởng môi trường nhằm phối hợp giải quyết tình trạng khói mù xuyên biên giới. Ông Anwar cho biết đã trực tiếp liên hệ với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và hai bên thống nhất cần triển khai các biện pháp cần thiết trước tình hình đáng lo ngại hiện nay.

Theo Bộ Lâm nghiệp Indonesia, tính đến 21h ngày 10/10, nước này ghi nhận 793 điểm nóng cháy rừng trên toàn quốc, tăng so với 437 điểm của ngày trước đó. Trong số này, 270 điểm nằm tại 6 tỉnh ở các đảo Sumatra và Kalimantan. Indonesia đã triển khai 61 máy bay phục vụ hoạt động chữa cháy, tuần tra trên không và điều chỉnh thời tiết nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống cháy rừng và cháy đất.

Tình trạng khói mù xuyên biên giới do cháy rừng và cháy đất tại Indonesia thường ảnh hưởng đến chất lượng không khí ở các quốc gia lân cận, trong đó có Malaysia. Việc hai nước tăng cường trao đổi và phối hợp được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả ứng phó, hạn chế tác động đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng.