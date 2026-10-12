Phe đối lập Đức kêu gọi đạt thỏa thuận với Nga về dầu diesel

Bảng giá xăng dầu bán lẻ tại một cây xăng ở Washington, D.C. (Mỹ), ngày 10/10/2026. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Theo truyền thông Nga ngày 12/10, đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) và Liên minh Sahra Wagenknecht (BSW) là hai đảng hiện nắm đa số tại nghị viện bang Sachsen-Anhalt ở miền Đông nước Đức. Hai đảng này đang chuẩn bị nghị quyết chung yêu cầu chấm dứt các biện pháp trừng phạt Nga và ngừng hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Theo truyền thông Đức, bà Claudia Wittig, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ BSW, tuyên bố: “Đức cũng cần thỏa thuận dầu diesel với Nga”.

Bà Wittig cho rằng giá nhiên liệu tại các trạm xăng ở Đức là “một vụ bê bối”, đồng thời cho rằng các biện pháp trừng phạt Nga đã thất bại trên mọi phương diện và chủ yếu gây tổn hại cho chính nước Đức. Bà nhấn mạnh Đức cần có bước đi xa hơn một thỏa thuận nhiên liệu chỉ thực hiện một lần, đồng thời nối lại hoạt động nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt của Nga thường xuyên nhằm cứu vãn ngành công nghiệp Đức. Bà nói: “Chúng ta cần những chính sách quan tâm đến Köthen hơn là Kiev. Chúng ta không còn đủ khả năng chi trả cho cuộc chiến này”. Köthen là một thị trấn thuộc bang Sachsen-Anhalt của Đức.

Đồng Chủ tịch AfD Alice Weidel cũng hoan nghênh thỏa thuận giữa ông Trump và Nga. Bà viết trên mạng xã hội X ngày 10/10: “Đó mới là cách làm!”. Theo bà, ông Trump đang thực thi chính sách thực dụng và kêu gọi coi trọng lợi ích của Đức thay vì leo thang căng thẳng.

Sáng kiến trên của hai đảng đối lập Đức xuất hiện sau khi Tổng thống Trump đạt thỏa thuận bất ngờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm giảm tình trạng thiếu dầu diesel trên toàn cầu. Sau đó, Mỹ đình chỉ các biện pháp trừng phạt hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga, cho phép Nga đưa hàng trăm nghìn tấn nhiên liệu ra thị trường quốc tế.

Ông Trump nhiều lần cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khiến cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu trở nên trầm trọng hơn do các cuộc tấn công nhằm vào những nhà máy lọc dầu của Nga, bất chấp cảnh báo của Mỹ. Ngày 10/10, ông thậm chí cho rằng người Ukraine nên thay nhà lãnh đạo, đồng thời cáo buộc ông Zelensky đã bác bỏ nhiều cơ hội giải quyết xung đột.

Nghị quyết chung nói trên dự kiến được đưa ra bỏ phiếu tại nghị viện bang Sachsen-Anhalt ở Magdeburg vào ngày 14/10. AfD và BSW hiện nắm đa số tại cơ quan lập pháp bang sau cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 9, mặc dù nghị viện bang không có thẩm quyền dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga do chính quyền liên bang hoặc Liên minh châu Âu (EU) áp đặt. Sáng kiến này cũng tiếp tục phá vỡ nguyên tắc “tường lửa” chính trị lâu nay của Đức nhằm ngăn chặn AfD tham gia nắm quyền, theo đó các đảng chính thống tìm cách loại trừ đảng này khỏi bộ máy quyền lực bất chấp sự ủng hộ ngày càng tăng của cử tri.

Về phần mình, chính phủ của Thủ tướng Merz kiên quyết bác bỏ mọi khả năng nới lỏng lập trường đối với Nga và cam kết tiếp tục áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Ngày 10/10, người phát ngôn chính phủ Stefan Kornelius khẳng định Đức vẫn ủng hộ Ukraine một cách kiên định không lay chuyển. Trong khi đó, Đồng Chủ tịch đảng Xanh Franziska Brantner chỉ trích thỏa thuận giữa ông Trump và ông Putin.