Bầu cử Mỹ: Cử tri dao động định đoạt cuộc đua Thượng viện

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington D.C. Ảnh: THX/ TTXVN

Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ chỉ còn hơn 3 tuần, đảng Dân chủ đang gia tăng nỗ lực giành quyền kiểm soát Thượng viện trong bối cảnh triển vọng tranh cử được cải thiện. Tuy nhiên, cục diện vẫn khó lường, khi lá phiếu của cử tri độc lập và cử tri chưa quyết định có thể trở thành yếu tố then chốt tại các bang cạnh tranh sít sao.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 11/10, tờ Los Angeles Times đưa tin các chiến dịch tranh cử đang bước vào giai đoạn quyết định. Đảng Dân chủ mở rộng vận động tại những khu vực vốn có xu hướng ủng hộ đối thủ, trong khi đảng Cộng hòa tăng chi tiêu cho các cuộc đua quan trọng. Đáng chú ý, nhiều cuộc cạnh tranh gay gắt nhất tại Thượng viện diễn ra ở những bang có tỷ lệ lớn cử tri không liên kết với hai đảng chính.

Chuyên gia về cử tri độc lập Jeremy Gruber gọi nhóm cử tri này là những người “quyết định cuộc chơi”. Theo các nhà phân tích, tâm lý bất mãn của công chúng đối với chính sách kinh tế của Tổng thống Donald Trump có thể khiến những cử tri từng ủng hộ ông trong cuộc bầu cử năm 2024 nhưng đang dao động trở thành đối tượng tranh giành quyết liệt giữa hai đảng.

Các nhà dự báo đánh giá đảng Dân chủ có triển vọng giành lại Hạ viện và có thể lần đầu tiên kể từ năm 2010 nắm đa số ghế thống đốc bang. Cơ hội giành quyền kiểm soát Thượng viện của đảng này cũng sáng sủa hơn so với mùa Hè vừa qua, dù kết quả vẫn chưa thể đoán định.

Trong khi đó, theo The Washington Post ngày 11/10, đảng Cộng hòa đang đối mặt nguy cơ mất đa số tại Thượng viện. Kịch bản này có thể gây bất lợi đáng kể cho hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Đảng Cộng hòa vốn đã chuẩn bị cho khả năng này, nhưng nguy cơ mất cả hai viện Quốc hội đang khiến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trở nên đặc biệt quan trọng.

Để giành đa số tại Thượng viện, đảng Dân chủ cần có thêm 4 ghế. Trong số đó, ít nhất 2 ghế phải đến từ các bang mà ông Trump từng chiến thắng với cách biệt hai chữ số trong cuộc bầu cử năm 2024. Các cuộc thăm dò cho thấy ứng cử viên đảng Dân chủ đang cạnh tranh sít sao tại ít nhất 6 cuộc đua vào Thượng viện ở những bang hiện do đảng Cộng hòa nắm giữ, song lợi thế về thăm dò chưa đồng nghĩa với chiến thắng.

Bên cạnh xu hướng lựa chọn của cử tri độc lập và cử tri dao động, tỷ lệ đi bỏ phiếu của mỗi đảng cũng có thể quyết định kết quả. Nếu một bộ phận cử tri vốn trung thành không tham gia bỏ phiếu, tương quan tại các cuộc đua sít sao có thể thay đổi đáng kể. Vì vậy, cuộc bầu cử không chỉ quyết định quyền kiểm soát Thượng viện mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thúc đẩy chương trình nghị sự của Tổng thống Trump trong phần còn lại của nhiệm kỳ.