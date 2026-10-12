Giá xăng dầu hôm nay 12/10: Tiếp tục tăng

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi căng thẳng tại Trung Đông, xung đột Nga - Ukraine và nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Mỹ gây sức ép lên thị trường năng lượng.

Theo Reuters, các mối đe dọa đối với hoạt động vận chuyển dầu tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz gia tăng trong tháng 10, xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran bước sang tháng thứ 8. Số vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz trong tuần qua cũng lên mức cao nhất trong 1 tuần kể từ khi xung đột nổ ra.

Giá dầu hôm nay tiếp tục tăng. (Ảnh: Reuters).

Bên cạnh đó, căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục gây gián đoạn nguồn cung nhiên liệu tinh chế, trong đó có xăng, nhiên liệu hàng không và dầu diesel.

Tại Mỹ, bão Isaias ở khu vực vịnh Mexico cũng tác động đến hoạt động khai thác dầu ngoài khơi. Theo Cơ quan Quản lý Khoáng sản biển Mỹ, tính đến ngày 8/10, các nhà sản xuất đã phải đóng cửa các giếng dầu có tổng công suất khoảng 1,3 triệu thùng/ngày, tương đương 62,9% sản lượng hiện tại của khu vực, để phòng tránh bão.

Những yếu tố này làm gia tăng lo ngại nguồn cung dầu có thể bị thắt chặt, qua đó hỗ trợ giá dầu thế giới.

Ở chiều ngược lại, áp lực nguồn cung có thể giảm bớt khi Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới, chuẩn bị nối lại hoạt động xuất khẩu nhiên liệu tinh chế sau kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng.

Bên cạnh đó, Nga tái khẳng định sẵn sàng cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho thị trường Mỹ cũng như thị trường thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trên mạng xã hội Truth Social rằng hai bên đạt thỏa thuận sau cuộc điện đàm kéo dài 90 phút. Theo đó, Nga sẽ cung cấp ngay hơn 300.000 tấn dầu diesel, thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn sau đó. Moscow cũng có thể cung cấp thêm 3 triệu tấn trong thời gian ngắn, tùy thuộc tình hình hoạt động của các nhà máy lọc dầu.

Nếu được triển khai, nguồn dầu diesel bổ sung từ Nga có thể góp phần giảm áp lực lên thị trường nhiên liệu. Tuy nhiên, mức độ tác động đến giá dầu còn phụ thuộc vào tiến độ giao hàng, khả năng phân phối và diễn biến địa chính trị trong thời gian tới.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 8/10, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng, riêng dầu diesel giảm.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.134 đồng/lít, lên 27.703 đồng/lít. Xăng E10 RON95 tăng 1.065 đồng/lít, lên 28.254 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 589 đồng/lít, xuống mức 29.128 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut tăng 701 đồng/kg, lên tối đa 21.092 đồng/kg.