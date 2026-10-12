Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út và Iran điện đàm, nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực

Đây là cuộc tiếp xúc ngoại giao công khai đầu tiên giữa hai bên kể từ khi lực lượng Houthi gia tăng các cuộc tập kích vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út.

Các cuộc trao đổi diễn ra sau loạt vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái do Houthi tuyên bố thực hiện, nhắm vào sân bay và cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út.

Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út và Iran điện đàm. Ảnh: X/fr_presstv

Vụ tập kích Sân bay Quốc tế Quốc vương Khalid ở Riyadh ngày 10/10 khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Ngày 11/10, một vật thể bay tiếp tục đánh trúng nhà ga số 4 của sân bay, gây hỏa hoạn, khiến một công dân Pakistan tử vong và 11 người bị thương. Houthi còn tuyên bố nhắm mục tiêu vào Sân bay Quốc tế Quốc vương Fahd ở Dammam, cơ sở khí đốt Shugadam và nhà máy lọc dầu Tanajib tại tỉnh miền đông Ả Rập Xê Út.

Trong thông điệp trên Telegram ngày 11/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy đối thoại giữa Ả Rập Xê Út và Yemen nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị. Ông nhấn mạnh các cuộc khủng hoảng trong khu vực "không có giải pháp quân sự", đồng thời cảnh báo việc tiếp tục theo đuổi con đường quân sự và bỏ qua giải pháp chính trị chỉ khiến tình hình thêm phức tạp.

Quan hệ ngoại giao giữa Ả Rập Xê Út và Iran được khôi phục từng bước sau thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian năm 2023, nhưng đang chịu sức ép từ tình hình xung đột leo thang trong khu vực.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út điện đàm với những người đồng cấp Bahrain, Anh, Jordan và Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas, người lên án các cuộc tấn công và tái khẳng định sự ủng hộ của EU đối với Ả Rập Xê Út.

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres cũng phản đối các cuộc tấn công, nhấn mạnh việc nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.