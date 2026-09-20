Atletico 2-0 Real Madrid: Ác mộng của Mourinho

Biến cố xảy ra ở ngay đầu hiệp hai. Real Madrid mất người sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của Huijsen. Cựu cầu thủ Bournemouth có pha kéo người lộ liễu với Guiliano Simeone. Từ cự ly 11 m, Alejandro Grimaldo tung cú đá chuẩn xác, đưa chủ nhà Atletico vượt lên dẫn trước.

Những sự điều chỉnh từ HLV Jose Mourinho chưa kịp phát huy hiệu quả, Real đã nhận bàn thua thứ hai ở phút 58. Lại là Simeone ghi dấu, lần này là với pha căng ngang cho Jonathan David dứt điểm cận thành, hạ Thibaut Courtois.

Phút 66, tỷ số suýt nâng lên 3-0 cho chủ nhà. Sau một pha bóng lộn xộn, Julian Alvarez dứt điểm cận thành nhưng bị Antonio Rudiger cản phá ngay trên vạch vôi.

Thẻ đỏ của Huijsen khiến Real vỡ trận.

Hiệp một trận derby giữa Real Madrid và Atletico Madrid diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu, với hàng loạt pha va chạm quyết liệt và nhiều tình huống đáng chú ý. Trọng tài Miguel Ortiz liên tục phải cắt còi khi cầu thủ hai đội không ngần ngại tranh chấp mạnh.

Atletico là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm trước. Phút 15, Jonathan David đón quả tạt trong vùng cấm rồi đánh đầu hướng về khung thành, nhưng một hậu vệ Real Madrid kịp thời cứu thua ngay trên vạch vôi. Đội khách sau đó đáp trả khi Vinicius Junior liên tiếp có khoảng trống trong vùng cấm, nhưng tiền đạo Brazil không thể tận dụng. Phút 24, anh dứt điểm vọt xà trong tư thế thuận lợi, trước khi tiếp tục sút xa đi thiếu chính xác hai phút sau đó.

Derby Madrid diễn ra căng thẳng.

Real Madrid cũng có cơ hội từ Aurelien Tchouameni, nhưng cú sút phút 21 đi quá cao. Ở chiều ngược lại, Giuliano Simeone bỏ lỡ một tình huống khá tốt khi cú dứt điểm trong vùng cấm đi chệch cột.

Điểm nóng của hiệp đấu nằm ở số lượng pha phạm lỗi và thẻ phạt. Atletico liên tiếp nhận cảnh cáo, trong khi Cristian Romero và Marc Pubill đều bị phạt thẻ vàng. Đáng chú ý, Diego Simeone cũng nhận thẻ vàng ở phút thứ 6 vì phản ứng quá mức với trọng tài. Alex Baena có nhiều tình huống va chạm quyết liệt và tiếp tục nằm trong tâm điểm tranh cãi.

Đến phút 42, không khí càng căng thẳng khi một pha phạm lỗi của Kang-In Lee khiến trọng tài phải xử lý nghiêm. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0, nhưng thế trận quyết liệt và những cơ hội nguy hiểm cho thấy derby Madrid vẫn còn hứa hẹn nhiều diễn biến hấp dẫn trong hiệp hai.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.