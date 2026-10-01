Thống kê trận đấu Portugal U19 6-1 Netherlands U19: Portugal U19 thắng đậm thuyết phục
Portugal U19 giành chiến thắng đậm 6-1 trước Netherlands U19. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Những khoảnh khắc quyết định
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-portugal-u19-6-1-netherlands-u19-portugal-u19-thang-dam-thuyet-phuc-467206.html