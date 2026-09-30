Cờ vua Việt Nam tạo dấu ấn tại FIDE Chess Olympiad 2026
Liên đoàn Cờ Việt Nam thông tin, đội tuyển Cờ vua Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn tại Giải vô địch Cờ vua Thế giới - FIDE Chess Olympiad 2026, diễn ra từ ngày 16-27/9 tại Samarkand (Uzbekistan), trong đó đội tuyển nữ lần đầu nằm trong Top 10 chung cuộc, còn đội tuyển Open giành huy chương Vàng Nhóm B.
FIDE Chess Olympiad 2026 quy tụ 202 đội tuyển ở bảng Open và 189 đội tuyển ở bảng Nữ, là một trong những giải đấu đồng đội quan trọng nhất của Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE). Tại giải năm nay, đội tuyển Việt Nam tham dự với lực lượng gồm nhiều kỳ thủ giàu kinh nghiệm cùng các kỳ thủ trẻ đang có bước tiến về chuyên môn.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/co-vua-viet-nam-tao-dau-an-tai-fide-chess-olympiad-2026-post1390158.html