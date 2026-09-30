Cờ vua Việt Nam tạo dấu ấn tại FIDE Chess Olympiad 2026

FIDE Chess Olympiad 2026 quy tụ 202 đội tuyển ở bảng Open và 189 đội tuyển ở bảng Nữ, là một trong những giải đấu đồng đội quan trọng nhất của Liên đoàn Cờ vua Thế giới (FIDE). Tại giải năm nay, đội tuyển Việt Nam tham dự với lực lượng gồm nhiều kỳ thủ giàu kinh nghiệm cùng các kỳ thủ trẻ đang có bước tiến về chuyên môn.

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc