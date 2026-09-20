Arsenal thua sốc ở Premier League

Arsenal vỡ trận trước Brighton.

Trước trận, Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng với thành tích toàn thắng. "Pháo thủ" cũng vừa đánh bại Ipswich 4-2 tại Carabao Cup. Trong khi đó, Brighton có 2 thắng, 1 hòa và 1 thua sau 4 vòng, đồng thời tạo tiếng vang với màn ngược dòng hạ MU 3-2 ở đấu trường cúp.

Tuy nhiên, những gì diễn ra tại sân Amex hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng. Brighton nhập cuộc đầy chủ động, liên tục pressing tầm cao khiến Arsenal gặp khó trong khâu triển khai bóng. Chỉ sau ba phút, Ferdi Kadioglu cảnh báo hàng thủ đội khách bằng cú sút vọt xà.

Đến phút 15, Arsenal tiếp tục suýt trả giá sau đường chuyền bất cẩn của thủ môn David Raya. Declan Rice phải kịp thời lùi về giải nguy. Brighton duy trì sức ép và cuối cùng cũng có được bàn mở tỷ số ở phút 31. Pascal Gross tung cú sút từ ngoài vùng cấm, bóng đập cột dọc rồi nằm gọn trong lưới Arsenal.

Bàn thua khiến "Pháo thủ" càng chơi càng lúng túng. Dù có cơ hội gỡ hòa ở phút 44, Arsenal không thể tận dụng. Martin Odegaard dứt điểm bị hậu vệ Brighton cản phá trước khi Bukayo Saka sút bồi nhưng không thắng được Bart Verbruggen.

Ngay sau đó, Brighton trừng phạt đội khách bằng một pha phản công nhanh. Charalampos Kostoulas tung cú sút hiểm hóc ở phút 45, nhân đôi cách biệt trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Thất bại khó tin của Arsenal.

Arsenal bước vào hiệp hai với quyết tâm tìm bàn gỡ nhưng vẫn không thể tạo ra sức ép đủ lớn. Trái lại, Brighton một lần nữa trừng phạt đội khách. Phút 56, từ một quả phạt góc, Chema Andres bật cao đánh đầu tung lưới Raya, nâng tỷ số lên 3-0.

Bàn thua khiến Arsenal gần như mất phương hướng. Các cầu thủ áo đỏ nhiều lần xử lý thiếu chính xác, trong khi Brighton liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm từ các pha cố định. Phút 66, Struijk suýt ghi bàn thứ 4 khi đánh đầu chệch cột.

Cơ hội rõ ràng nhất của Arsenal đến ở phút 79. Havertz thoát xuống đối mặt Verbruggen nhưng cú dứt điểm quá hiền, bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt. Thời gian còn lại không đủ để Arsenal tạo nên bất ngờ.

Thất bại 0-3 khiến Arsenal phải nhận cú ngã đau sau khởi đầu hoàn hảo, trong khi Brighton có chiến thắng ấn tượng trước ứng viên số 1 cho chức vô địch Premier League để tạm thời leo lên vị trí thứ 3 với 10 điểm sau 5 trận.