Neuer trải qua đêm ác mộng, Bayern mất điểm trước Augsburg

Manuel Neuer có ngày thi đấu đáng quên khi mắc lỗi trong cả hai bàn thua của Bayern trước Augsburg.

Bayern bước vào trận gặp Augsburg với cơ hội thu hẹp khoảng cách với Borussia Dortmund, nhưng kế hoạch của đội khách gần như đổ vỡ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Chỉ sau 8 giây, Manuel Neuer mắc sai lầm khi xử lý tình huống bên ngoài vùng cấm, tạo điều kiện để Robin Fellhauer đưa bóng vào lưới trống. Pha lập công này trở thành bàn thắng nhanh nhất lịch sử Bundesliga, phá kỷ lục 9 giây trước đó của Kevin Volland và Karim Bellarabi.

Bayern sau đó kiểm soát bóng và đẩy Augsburg lùi sâu, nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành chủ nhà. Phải tới phút 55, đội bóng của HLV Vincent Kompany mới gỡ hòa. Harry Kane chuyền bóng để Ismael Saibari dứt điểm, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Tuy nhiên, ngày thi đấu khó khăn của Neuer chưa dừng lại. Phút 64, thủ môn 40 tuổi tiếp tục xử lý không tốt, giúp Rodrigo Ribeiro ghi bàn đưa Augsburg dẫn 2-1. Đây là lần thứ hai trong trận Bayern phải trả giá từ sai lầm của người gác đền kỳ cựu.

Kompany buộc phải thúc các học trò đẩy cao đội hình trong phần còn lại. Phút 80, Kane tiếp tục đóng vai trò kiến tạo khi chuyền cho Nathaniel Brown ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Bayern còn cơ hội hoàn tất màn ngược dòng ở những phút cuối. Serge Gnabry đưa bóng trúng cột, trong khi sức ép liên tục của đội khách không thể mang về bàn thắng thứ ba. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-2.

Bayern phải hai lần rượt đuổi tỷ số và chỉ giành được 1 điểm sau trận hòa 2-2 ở vòng 5 Bundesliga.

Một điểm trên sân Augsburg rõ ràng không phải kết quả Bayern mong muốn, nhất là khi Dortmund cũng vừa mất điểm ở vòng đấu này. Sau 5 trận, Bayern có 11 điểm, tiếp tục đứng thứ hai trên bảng xếp hạng và kém Dortmund 2 điểm.

Đáng lo hơn với Bayern là màn trình diễn của Neuer. Ở tuổi 40, thủ môn người Đức vẫn giữ vị trí số một, nhưng hai sai lầm trong cùng một trận cho thấy anh không còn duy trì được sự chắc chắn như trước.

Bayern thoát thua nhờ hai lần vùng lên trong hiệp hai, còn với Neuer, đây là một buổi tối đáng quên.