Thống kê trận đấu Manchester United 1-1 Tottenham: Hai đội chia điểm

Một thanh niên tử vong khi điều khiển vỏ lãi trên sông Quản Lộ - Phụng Hiệp, đoạn qua TP Cần Thơ. Sau vụ việc, địa phương quyết định dừng tổ chức giải đua vỏ composite mở rộng năm 2026 do chưa bảo đảm các điều kiện an toàn.