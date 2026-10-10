Vòng 3 V.League 2026/27: HAGL thắng đậm, Nam Định chia điểm với Ninh Bình

HAGL bứt phá, SHB Đà Nẵng trắng tay

HAGL có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 3 V.League 2026/27. Kết quả này giúp đội bóng phố Núi giành trọn 3 điểm, qua đó thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Trên sân nhà, HAGL nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng. Sau những phút đầu giằng co, đội bóng phố Núi vượt lên dẫn trước ở phút 39 khi Luaan Augusto Xavier Boy thực hiện thành công quả phạt đền.

HAGL thắng tưng bừng SHB Đà Nẵng. Ảnh: HAGL FC.

Bước sang hiệp 2, HAGL tiếp tục duy trì thế trận chủ động và nhanh chóng gia tăng cách biệt.

Phút 53, Robson Alves Reis ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ 12 phút sau, Ferreira Matheus Lucas tiếp tục lập công, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Ba bàn thắng được ghi ở những thời điểm quan trọng giúp HAGL giải quyết trận đấu một cách thuyết phục.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng không thể tìm được bàn gỡ và phải rời sân với hai bàn tay trắng.

Chia điểm tại Thiên Trường, Thanh Hóa thắng Hải Phòng

Tâm điểm khác của vòng đấu là cuộc đối đầu giữa Nam Định và Ninh Bình trên sân Thiên Trường. Hai đội tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn và khép lại trận đấu với kết quả hòa 1-1.

Ninh Bình là đội mở tỷ số ở phút 57 nhờ pha lập công của Hoàng Đức. Tuy nhiên, Nam Định không bỏ cuộc và tìm được bàn gỡ ở phút 73 do công của Mạnh Quỳnh.

Khoảng thời gian còn lại không chứng kiến thêm bàn thắng, buộc hai đội phải chia điểm.

Ninh Bình FC và Nam Định chia điểm 1-1 tại Thiên Trường. Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC.

Với 1 điểm giành được, Ninh Bình tiếp tục duy trì thành tích bất bại và giữ vị trí trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Nam Định chưa thể tận dụng lợi thế sân nhà để giành trọn 3 điểm.

Ở trận đấu còn lại, Thanh Hóa giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân Lạch Tray của Hải Phòng.

Đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 16 nhờ bàn thắng của Matheus. Hải Phòng nhanh chóng đáp trả với pha lập công của Makaric ở phút 20, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Bước ngoặt đến ở phút 57 khi Thong Khamsavath ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Thanh Hóa.

Thong Khamsavath ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Thanh Hóa. Ảnh: Thanh Hóa FC.

Ba điểm quý giá giúp đội bóng xứ Thanh cải thiện vị trí và vươn lên nhóm trên bảng xếp hạng, trong khi Hải Phòng bỏ lỡ cơ hội giành điểm trên sân nhà.

Các kết quả tại vòng 3 tiếp tục cho thấy cuộc đua ở V.League 2026/27 đang diễn ra quyết liệt.

Mỗi điểm số đều có ý nghĩa quan trọng, cả trong cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu lẫn nỗ lực thoát khỏi khu vực cuối bảng.