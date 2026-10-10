Barca nối dài mạch thắng tại La Liga

Anthony Gordon ghi bàn đầu tiên cho Barcelona.

Đội bóng của Hansi Flick không chỉ kéo dài chuỗi chiến thắng tại giải quốc nội mà còn cho thấy sự vượt trội trong khả năng kiểm soát thế trận, tận dụng sai lầm của đối thủ và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm.

Ngay từ đầu trận, Barcelona đã dồn ép Getafe về phần sân nhà. Đội khách vốn nổi tiếng với sự chắc chắn trong phòng ngự ở giai đoạn đầu mùa, nhưng chỉ trụ vững được hai phút trước khi thủng lưới. Anthony Gordon nhận bóng ở rìa vòng cấm rồi tung cú sút, bóng chạm chân một hậu vệ Getafe khiến thủ môn David Soria không kịp phản ứng. Bàn mở tỷ số có phần may mắn, nhưng cũng phản ánh sức ép mà đội chủ nhà tạo ra ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Barcelona nhanh chóng tìm kiếm bàn nhân đôi cách biệt. Dani Olmo có cơ hội rõ ràng nhưng bị Nemanja Gudelj ngăn cản. Dù vậy, hàng thủ Getafe tiếp tục tự làm khó mình. Zaid Romero chuyền bóng bất cẩn ngay sát vùng cấm địa, tạo điều kiện để Gabriel Jesus đoạt bóng và dứt điểm hiểm hóc vào góc thấp khung thành. Sai lầm ấy khiến Getafe rơi vào tình thế khó khăn khi trận đấu mới trôi qua chưa lâu.

Sau giờ nghỉ, Barcelona vẫn duy trì thế trận áp đảo. Gabriel Jesus đánh đầu vọt xà sau đường chuyền của Gerard Martin, trong khi Gordon bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với Soria. Thủ môn Getafe tiếp tục phải trổ tài trước cú sút của Olmo, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn đội khách nhận bàn thua thứ ba.

Phút cuối trận, Lamine Yamal kiến tạo để Kounde dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 3-0 cho Barcelona. Fermín Lopez sau đó còn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ tư với cú volley chân trái đưa bóng vọt xà.