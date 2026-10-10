Nam Định và Ninh Bình chia điểm trong trận derby tại vòng 3 V.League 2026/27

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nam Định chủ động tìm kiếm cơ hội tấn công. Sau những phút đầu chịu sức ép, Ninh Bình dần lấy lại thế trận. Phút 13, Lê Phát nhận bóng ở rìa vòng cấm rồi tung cú sút bằng chân trái, nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Nam Định và Ninh Bình đã chia điểm trong trận derby trên sân Thiên Trường. Ảnh: Nam Định FC

Trong phần còn lại của hiệp 1, Nam Định có những thời điểm thi đấu lấn lướt nhưng thiếu phương án dứt điểm hiệu quả. Cơ hội đáng chú ý nhất của hiệp đấu đến ở phút 45. Ngọc Sơn tạt bóng từ cánh phải để Ti Phông đánh đầu, song bóng đi sát mép trên xà ngang rồi ra ngoài.

Ngay đầu hiệp 2, Ninh Bình đã tạo ra sức ép đáng kể. Đến phút 57, Quốc Việt đi bóng bên cánh trái rồi tạt vào thuận lợi để Hoàng Đức dứt điểm gọn gàng, đưa Ninh Bình FC vượt lên dẫn 1-0.

Bị dẫn bàn, Nam Định đẩy mạnh tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sức ép của Nam Định cuối cùng cũng được cụ thể hóa. Phút 73, A Mít thực hiện đường tạt bóng chính xác, tạo điều kiện để Mạnh Quỳnh đón bóng bật ra và tung cú dứt điểm căng, quân bình tỷ số 1-1.

Bàn gỡ giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn trong những phút cuối. Kịch tính được đẩy lên ở phút bù giờ cuối cùng. Phút 90+5, Tuấn Hải đi bóng mạnh mẽ rồi thực hiện cú cứa lòng, nhưng bóng đi ra ngoài. Chung cuộc, Nam Định hòa Ninh Bình với tỷ số 1-1.

Đội hình xuất phát:

Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Caio, Crawford, Eboa, Ti Phông, Tuấn Hải, Romulo, Ngọc Sơn, Văn Vũ, Văn Đạt.

Ninh Bình: Văn Lâm, Thái Bình, Quốc Việt, Lê Phát, Đức Chiến, Ngọc Mỹ, Romeu, Tiến Anh, Lucao, Friday, Turci.

Thanh Hóa và HAGL cùng giành trọn ba điểm

Ở trận đấu sớm trong ngày 10/10, HAGL trên sân nhà Quy Nhơn đã vượt qua SHB Đà Nẵng với tỉ số 3-0 bằng ba bàn thắng của các ngoại binh Luann, Robson và Lucas. Tại sân Lạch Tray (Hải Phòng), đội khách Thanh Hóa đã vượt qua đội chủ nhà Hải Phòng với các bàn thắng được ghi do công của Martins và Damoth Thongkhamsavath. Bàn thắng duy nhất của Hải Phòng được ghi bởi ngoại binh Milan Makaric.

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