Thông điệp lạ sau án phạt Ronaldo

FPF muốn tách vấn đề kỷ luật khỏi tương lai của Ronaldo ở đội tuyển.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đang phát đi hai thông điệp tưởng như trái ngược quanh Cristiano Ronaldo.

Ngày 10/10, Hội đồng Kỷ luật FPF xác nhận mở quy trình nhằm làm rõ trách nhiệm của Ronaldo sau khi anh rời đợt tập trung tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, cùng ngày, Chủ tịch Pedro Proença lại nhấn mạnh liên đoàn vẫn muốn có CR7 trở lại càng sớm càng tốt.

“Điều chúng tôi ghi nhận lúc này là mong muốn của FPF được sớm có đội trưởng trở lại”, Chủ tịch Proença nói. Ông cũng cho biết HLV Jorge Jesus từng khẳng định sẽ tiếp tục sử dụng Ronaldo nếu tiền đạo này đáp ứng yêu cầu chuyên môn, trong khi bản thân CR7 cũng muốn trở lại đội tuyển sau khi hoàn tất vấn đề kỷ luật.

“Liên đoàn, ban huấn luyện và các đồng đội đều có chung mong muốn: Cristiano trở lại đội tuyển. Tôi hy vọng cậu ấy có thể tái xuất ngay ở đợt tập trung quốc tế trong tháng 11”, Chủ tịch Proença nói. “Cristiano cũng sẵn sàng trở lại. Với tôi, cậu ấy vẫn là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại”.

Ông Proença tiếp tục gọi mâu thuẫn giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus là một “sự hiểu lầm”. Khi được hỏi về mức phạt, ông từ chối bình luận và nhấn mạnh Hội đồng Kỷ luật hoạt động độc lập.

Cách xử lý này cho thấy FPF muốn tách rõ hai vấn đề. Ronaldo vẫn phải chịu trách nhiệm cho quyết định rời đội, nhưng quy trình kỷ luật chưa đồng nghĩa với việc cánh cửa tuyển quốc gia khép lại.

Thậm chí, Proença cho biết FPF đã chuẩn bị cho đợt tập trung tiếp theo và vẫn tính Ronaldo trong nhóm cầu thủ có thể được triệu tập nếu đáp ứng điều kiện chuyên môn.

Thông điệp sau án phạt vì thế khá rõ: FPF muốn giữ kỷ luật, nhưng chưa muốn biến vụ việc thành dấu chấm hết với Ronaldo.

Nếu án phạt được giải quyết và CR7 vẫn duy trì phong độ, tuyển Bồ Đào Nha vẫn để ngỏ khả năng đón đội trưởng trở lại.