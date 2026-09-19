Apple tăng tốc cuộc đua AI trên smartphone

Điện thoại iPhone của hãng Apple được giới thiệu tại Cupertino, California, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, iPhone 18 Pro có giá khởi điểm 1.199 USD, trong khi iPhone 18 Pro Max có giá từ 1.299 USD. Hai mẫu máy này được Apple giới thiệu tại sự kiện thường niên hồi tuần trước cùng với iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của hãng, có giá khởi điểm 1.999 USD.

Dòng iPhone 18 Pro và Pro Max được trang bị hệ thống camera thiết kế mới, với khẩu độ có khả năng thay đổi tương tự máy ảnh DSLR. Apple cho biết thiết kế này giúp cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng và tăng khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh.

Apple cũng bổ sung tính năng nhận diện hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI. Theo hãng, hệ thống sẽ tạo một hình ảnh tham chiếu không thể chỉnh sửa và lưu song song với hình ảnh đã qua xử lý, nhằm giúp xác định nguồn gốc và mức độ chỉnh sửa của nội dung.

Ngày mở bán thu hút khách hàng tại nhiều Apple Store trên thế giới. Tại New York, Tổng Giám đốc Apple John Ternus, người kế nhiệm ông Tim Cook hồi đầu tháng này, xuất hiện tại cửa hàng chủ lực trên Đại lộ Fifth Avenue, chụp ảnh và ký tên cho khách hàng. Người mua cũng xếp hàng tại các cửa hàng của Apple ở Menlo Park Mall ở Edison, bang New Jersey, trên phố George ở Sydney (Australia) hay phố Regent ở London (Anh).

Dòng iPhone 18 cũng đánh dấu thời điểm Apple bắt đầu triển khai phiên bản Siri được nâng cấp bằng AI. Hệ thống Siri mới sử dụng Apple Intelligence kết hợp với các mô hình Gemini của Google nhằm tăng khả năng xử lý và tương tác với dữ liệu cá nhân trên thiết bị.

Apple từng giới thiệu phiên bản Siri mới hồi tháng 6 nhưng trì hoãn việc triển khai. Siri AI có khả năng khai thác thông tin từ tin nhắn, hình ảnh, thư điện tử và các dữ liệu khác trên thiết bị để cung cấp câu trả lời phù hợp với ngữ cảnh.

Người dùng cũng có thể sử dụng Siri để soạn tin nhắn và thư điện tử, chỉnh sửa hình ảnh và truy cập lại nội dung các cuộc trao đổi trước đây với trợ lý ảo.

Bên cạnh dòng iPhone 18, Apple bắt đầu nhận đơn hàng và bán iPhone Duo, thiết bị gập đầu tiên của hãng. Sản phẩm có giá khởi điểm 1.999 USD và có thể lên tới khoảng 3.000 USD tùy phiên bản dung lượng lưu trữ, dự kiến mở bán ngày 23/10 tới.

Việc mở bán iPhone 18 diễn ra trong bối cảnh Apple đang đẩy mạnh tích hợp AI vào hệ sinh thái sản phẩm, đồng thời mở rộng danh mục thiết bị cao cấp nhằm duy trì tăng trưởng trong thị trường điện thoại thông minh toàn cầu.