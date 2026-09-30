Apple phát hành iOS 27.0.1 sửa lỗi Face ID khiến iPhone 18 Pro tự khởi động lại liên tục

Chỉ hai tuần sau khi phát hành phiên bản hệ điều hành iOS 27, Apple đã phải khẩn cấp xuất xưởng bản cập nhật iOS 27.0.1 nhằm khắc phục hàng loạt sự cố kỹ thuật nghiêm trọng xuất hiện trên thế hệ flagship mới. Tâm điểm của đợt cập nhật này là giải quyết tình trạng hệ thống Face ID khiến bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tự động tắt nguồn và khởi động lại.

iPhone 18 Pro.

Cơ chế phát sinh lỗi Face ID trên thế hệ cảm biến dưới màn hình

Theo công bố chính thức từ Apple, hệ thống xác thực khuôn mặt sinh trắc học trên hai dòng máy cao cấp đã gặp hiện tượng xung đột bất thường. Trong trường hợp nhận diện khuôn mặt không thành công, thay vì gửi thông báo yêu cầu người dùng quét lại, thiết bị lại đột ngột bị đóng băng toàn bộ màn hình cảm ứng rồi tự động rơi vào chu trình khởi động lại.

Sự cố này xuất hiện trong bối cảnh iPhone 18 series đánh dấu bước chuyển dịch công nghệ phần cứng quan trọng. Apple lần đầu tiên đưa camera hồng ngoại của cụm Face ID xuống ẩn dưới màn hình nhằm tối ưu diện tích hiển thị và thu gọn kích thước của Dynamic Island.

Hiện tại, nguyên nhân chính xác vẫn chưa được hãng công nghệ Mỹ làm rõ. Các chuyên gia kỹ thuật nhận định trục trặc có thể bắt nguồn từ lỗi phân luồng của hệ điều hành iOS 27 hoặc do cụm cảm biến hồng ngoại đặt dưới tấm nền cần thêm thời gian để tối ưu hóa tương thích với phần mềm.

Các danh mục sửa lỗi trọng tâm trên bản cập nhật iOS 27.0.1

Ngoài vấn đề xung đột ở hệ thống nhận diện khuôn mặt, iOS 27.0.1 còn can thiệp sửa chữa một số khiếm khuyết khác liên quan đến khả năng xử lý hình ảnh và trải nghiệm giao diện người dùng.

Trải nghiệm thực tế của người dùng sau khi cập nhật

Việc Apple tung ra bản nâng cấp chỉ sau hai tuần phản ánh nỗ lực xử lý nhanh các phản ánh tiêu cực từ cộng đồng. Nhiều video ghi lại khoảnh khắc máy đơ cứng đã lan truyền trên các diễn đàn hỗ trợ kỹ thuật ngay từ những ngày đầu mở bán máy.

Tuy nhiên, theo các ghi nhận thực tế từ chuyên trang công nghệ Digital Trends, một bộ phận người dùng cho biết thiết bị của họ vẫn tiếp tục gặp phải tình trạng hoạt động chập chờn dù đã cài đặt xong iOS 27.0.1. Đội ngũ kỹ thuật của Apple dự kiến sẽ cần tiếp tục phân tích các báo cáo lỗi chuyên sâu để xác định rõ liệu các vấn đề còn sót lại xuất phát từ cụm phần cứng Face ID mới hay là khiếm khuyết tiềm ẩn sâu hơn bên trong mã nguồn iOS 27.