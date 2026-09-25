Có gì ở Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 1/10?

Ngày 1/10 hằng năm được chọn là Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia (Innovation Day). Điểm nhấn của năm nay là chuỗi sự kiện trọng tâm tại Hà Nội, diễn ra từ ngày 25/9 đến 5/10, tập trung mạnh mẽ vào việc kết nối đầu tư và thúc đẩy thương mại hóa công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 đặt trọng tâm vào việc tăng cường kết nối giữa bên có giải pháp (viện nghiên cứu, trường đại học) và bên có nhu cầu (doanh nghiệp, thị trường).

Các cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa nhóm nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà đầu tư được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội thực sự để công nghệ được ứng dụng vào thực tiễn. Theo đó, các hoạt động hưởng ứng năm nay đặc biệt khuyến khích việc giới thiệu các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến đã được chuyển giao, làm chủ hoặc có tiềm năng thương mại hóa cao.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia có nhiều hoạt động sôi nổi. Ảnh: PV

Cùng với các giải pháp chuyển đổi số, những mô hình ứng dụng thành công và kết quả nghiên cứu có khả năng giải quyết trực tiếp "bài toán" thực tế của doanh nghiệp sẽ được đưa đến các chương trình trình diễn công nghệ.

Đây là cơ hội lớn để cộng đồng doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp tối ưu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, sự tham gia của các tổ chức trung gian, quỹ đầu tư trong và ngoài nước sẽ tạo ra nguồn lực quan trọng để tiếp tục hoàn thiện, đưa công nghệ tiến thẳng ra thị trường.

Việc tổ chức Ngày hội nhằm lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ngày hội cũng hướng tới thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, tăng cường liên kết giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và các chuyên gia; đồng thời thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa công nghệ và các kết quả nghiên cứu.

Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức các hoạt động trọng tâm chào mừng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 tại Thành phố Hà Nội trong tuần cao điểm từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10/2026.

Lễ chào mừng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 được tổ chức vào ngày 4/10/2026. Trong khuôn khổ buổi lễ, Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến công bố Báo cáo thường niên về đổi mới sáng tạo 2026, Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026, đồng thời trao giải cuộc thi "Sáng kiến khoa học" năm 2026.

Bên cạnh lễ chào mừng, chương trình còn có nhiều diễn đàn chuyên sâu, gồm Diễn đàn Tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Diễn đàn đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; Diễn đàn Đổi mới sáng tạo các nước tiểu vùng sông Mê Công (GMS Innovation Forum).

Một điểm nhấn khác là Triển lãm công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 (Vietnam InnoShow 2026), cùng các hoạt động kết nối và xúc tiến thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các hoạt động bên lề dự kiến có sự tham gia của doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các đối tác.

Việc xác lập ngày 1/10 hằng năm là Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia tạo thêm một dấu mốc thường niên để kết nối các nguồn lực của hệ sinh thái, đồng thời đưa hoạt động đổi mới sáng tạo trở thành một nội dung được lan tỏa rộng rãi trong các cơ quan, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng.