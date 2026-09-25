Viettel IDC: Nhà cung cấp Cloud chủ quyền duy nhất tại Đông Nam Á trong mạng lưới toàn cầu của Broadcom

Khi chính phủ số, tài chính số, y tế số, AI và các nền tảng dữ liệu lớn ngày càng phụ thuộc vào điện toán đám mây, cloud không còn đơn thuần là lựa chọn công nghệ mà trở thành một phần của hạ tầng số quốc gia.

Sự phụ thuộc này đặt ra câu hỏi quan trọng: ai thực sự quản trị dữ liệu, nền tảng và hoạt động vận hành của các hệ thống số trọng yếu?

Đây là lý do sovereign cloud, hay đám mây chủ quyền, đang trở thành yêu cầu chiến lược của nhiều quốc gia. Một nền tảng cloud chủ quyền cần bảo đảm dữ liệu được lưu trữ và xử lý phù hợp với các yêu cầu về chủ quyền dữ liệu của từng quốc gia, đồng thời đặt hoạt động vận hành trong phạm vi thẩm quyền pháp lý, năng lực kiểm soát và yêu cầu tuân thủ của quốc gia hoặc tổ chức sở hữu dữ liệu.

Trong bối cảnh đó, việc Viettel IDC trở thành nhà cung cấp duy nhất tại Đông Nam Á thuộc nhóm 57 VMware Sovereign Cloud providers cho thấy năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong việc cung cấp hạ tầng cloud đáp ứng các yêu cầu cao về chủ quyền dữ liệu, an toàn thông tin và vận hành. Đây cũng là nền tảng để Viettel IDC mở rộng vai trò từ nhà cung cấp cloud tại Việt Nam thành đối tác hạ tầng số trong khu vực.

CLOUD CHỦ QUYỀN KHÔNG CHỈ LÀ NƠI ĐẶT MÁY CHỦ

Trước đây, các tổ chức lựa chọn cloud chủ yếu để tối ưu chi phí, mở rộng tài nguyên nhanh và rút ngắn thời gian triển khai dịch vụ. Tuy nhiên, khi nhiều hệ thống trọng yếu được đưa lên cloud, tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp đã thay đổi.

Đối với cơ quan chính phủ, ngân hàng, tổ chức y tế, doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị quản lý hạ tầng thiết yếu, vấn đề không chỉ là hệ thống hoạt động nhanh hay ổn định. Các tổ chức còn phải xác định dữ liệu được lưu trữ và xử lý ở đâu, ai có quyền truy cập, hệ thống chịu sự điều chỉnh của pháp luật quốc gia nào, khóa mã hóa do ai quản lý và hoạt động vận hành có thể duy trì trong trường hợp kết nối hoặc chuỗi cung ứng công nghệ quốc tế bị gián đoạn hay không.

Mạng lưới hạ tầng cloud của Viettel IDC tại Việt Nam và khu vực. Ảnh: Viettel IDC.

Nhu cầu về cloud chủ quyền vì vậy hình thành từ nhiều yêu cầu đồng thời: chủ quyền dữ liệu (Data Sovereignty), chủ quyền vận hành (Operational Sovereignty) và chủ quyền công nghệ (Technology Sovereignty), cùng với yêu cầu bảo đảm dữ liệu và hoạt động vận hành tuân thủ phạm vi thẩm quyền pháp lý (Legal Jurisdiction) tại từng quốc gia.

Sovereign cloud vì vậy không nhằm tạo ra một môi trường công nghệ tách biệt tuyệt đối. Mục tiêu là giúp mỗi quốc gia và tổ chức xác lập mức độ kiểm soát phù hợp với tính chất dữ liệu, yêu cầu pháp lý, năng lực vận hành, chi phí và nhu cầu đổi mới.

VMWARE CLOUD FOUNDATION TẠO NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ CHO MÔ HÌNH SOVEREIGN CLOUD

Để chủ quyền không dừng ở cam kết của nhà cung cấp, nền tảng công nghệ phía sau phải tạo ra các cơ chế có thể triển khai, theo dõi và kiểm chứng.

VMware Cloud Foundation (VCF) kết hợp các lớp tài nguyên tính toán, lưu trữ, mạng, bảo mật, tự động hóa và quản trị vận hành trên một nền tảng thống nhất. Kiến trúc này giúp tổ chức chuẩn hóa cách triển khai và vận hành cloud tại trung tâm dữ liệu riêng, tại hạ tầng của nhà cung cấp hoặc trên nhiều địa điểm khác nhau.

Trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế của Viettel IDC. Ảnh: Viettel IDC.

Đối với các hệ thống có yêu cầu bảo mật và tuân thủ cao, VCF hỗ trợ quản lý vòng đời nền tảng, chuẩn hóa cấu hình, kiểm soát thay đổi và ghi nhận nhật ký vận hành phục vụ kiểm toán. Nền tảng cũng có thể được triển khai trong môi trường hạn chế kết nối, qua đó hỗ trợ các tổ chức duy trì mức độ độc lập cần thiết trong vận hành và cập nhật hệ thống.\

Tuy nhiên, công nghệ chỉ là một phần của sovereign cloud. Mức độ chủ quyền thực tế còn phụ thuộc vào mô hình vận hành, quyền truy cập, quản lý khóa mã hóa, cơ chế hỗ trợ, ứng cứu sự cố và các yêu cầu tuân thủ tại từng quốc gia.

Nhờ đó, sovereign cloud không chỉ được xác định bằng nơi đặt hạ tầng, mà còn bằng khả năng kiểm soát và quản trị toàn bộ vòng đời của dữ liệu và hệ thống. Việc kết hợp một nền tảng công nghệ toàn cầu như VCF với mô hình vận hành và quản trị phù hợp tại từng thị trường giúp các tổ chức đáp ứng yêu cầu về chủ quyền và tuân thủ, đồng thời duy trì khả năng chuẩn hóa, mở rộng và đổi mới công nghệ.

TỪ VIỆT NAM ĐẾN VAI TRÒ NHÀ CUNG CẤP CLOUD KHU VỰC

Với vị thế VMware Cloud Service Provider hạng Pinnacle, Viettel IDC có năng lực triển khai và vận hành private cloud, sovereign cloud cùng các hạ tầng số đòi hỏi cao về bảo mật, tuân thủ và tính liên tục. Năng lực này tiếp tục được ghi nhận qua danh hiệu VMware Cloud Foundation as a Service Partner of the Year 2025 khu vực châu Á - Thái Bình Dương và việc Viettel IDC có tên trong nhóm 57 nhà cung cấp VMware Sovereign Cloud trên toàn cầu.

Tại VMware Explore Singapore 2026 (dự kiến diễn ra từ 1-2/10/2026), Viettel IDC sẽ giới thiệu năng lực sovereign cloud và định hướng mở rộng vai trò nhà cung cấp cloud khu vực. Trên nền tảng năng lực đã được xây dựng tại Việt Nam, Viettel IDC hướng tới cung cấp hạ tầng cloud chủ quyền tại các thị trường Đông Nam Á, kết hợp nguồn lực vận hành tại địa phương với nền tảng công nghệ và mô hình quản trị theo tiêu chuẩn toàn cầu

Đây là bước chuyển từ năng lực cloud được khẳng định tại Việt Nam sang vai trò nhà cung cấp cloud khu vực, đồng hành cùng các quốc gia và doanh nghiệp Đông Nam Á trong tiến trình chuyển đổi số an toàn, tự chủ và bền vững.