Chuẩn hóa dữ liệu, tạo nền tảng dùng chung trong ngành y tế

Dữ liệu không còn đứng riêng từng lĩnh vực

Y tế có nhiều lĩnh vực chuyên môn, kéo theo lượng dữ liệu lớn được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau. Dữ liệu về thuốc, thiết bị y tế, nhân lực, khám chữa bệnh hay thông tin sức khỏe cá nhân đều có những đặc điểm và cách quản lý riêng.

Vì vậy, một trong những công việc Bộ Y tế đang thực hiện là rà soát các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, xác định những thông tin cần được quản lý thống nhất và từng bước đưa vào kết nối.

Theo Bộ Y tế, việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế được triển khai trên cơ sở đồng bộ dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Các đơn vị thuộc Bộ được yêu cầu xác định những trường thông tin thuộc phạm vi quản lý, đồng thời phối hợp để thống nhất các chỉ tiêu kết nối giữa các hệ thống.

Cách làm này có ý nghĩa quan trọng ở chỗ dữ liệu được hình thành tại từng lĩnh vực không bị tách rời, mà có thể từng bước được chuẩn hóa để phục vụ việc tổng hợp, khai thác và chia sẻ khi có nhu cầu.

Từng bước tạo dữ liệu có thể kết nối

Để các hệ thống có thể kết nối, trước hết phải xác định rõ dữ liệu nào cần có, thông tin được thể hiện như thế nào và những trường dữ liệu nào cần thống nhất.

Đây là lý do Bộ Y tế đang tiếp tục rà soát các cơ sở dữ liệu, mô hình quản lý chuyên môn hiện có để xác định những dữ liệu cốt lõi. Các đơn vị cũng được yêu cầu nghiên cứu, hoàn thiện những trường thông tin thuộc phạm vi dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.

Cùng với việc rà soát dữ liệu hiện có, Bộ Y tế đang xây dựng các tiêu chuẩn phục vụ Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. Các nhóm thông tin được ưu tiên gồm dữ liệu về cơ quan, tổ chức y tế; nhân lực y tế; dược, thiết bị y tế và thông tin sức khỏe cá nhân.

Từ việc rà soát dữ liệu chuyên ngành đến thống nhất thông tin cần kết nối, Bộ Y tế đang từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung, phục vụ quản lý và chia sẻ thông tin trong toàn ngành. (Ảnh Thành Long)

Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia được giao nghiên cứu các trường thông tin và phương án chuẩn hóa, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan. Quá trình này được đặt trong mối liên hệ với kiến trúc chuyển đổi số và kiến trúc dữ liệu của Bộ Y tế.

Như vậy, dữ liệu dùng chung không chỉ là việc đưa dữ liệu từ nhiều nơi về một hệ thống. Trước đó còn phải xác định dữ liệu cốt lõi, thống nhất cách mô tả và yêu cầu kết nối để các hệ thống có thể trao đổi thông tin với nhau.

Hướng tới nguồn dữ liệu thống nhất của ngành y tế

Việc chuẩn hóa và kết nối dữ liệu tạo điều kiện để thông tin từ các lĩnh vực chuyên môn có thể được tổng hợp thống nhất hơn. Đây là cơ sở để cơ quan quản lý có thêm nguồn dữ liệu phục vụ theo dõi, phân tích và điều hành.

Đối với các đơn vị trong ngành, dữ liệu được chuẩn hóa và kết nối cũng giúp giảm tình trạng mỗi hệ thống sử dụng cách quản lý thông tin khác nhau. Khi các trường thông tin và yêu cầu kết nối được thống nhất, việc trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống sẽ có cơ sở rõ ràng hơn.

Đây cũng là hướng Bộ Y tế đang triển khai trong quá trình xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. Bộ xác định cơ sở dữ liệu này có mối liên hệ với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trong đó dữ liệu cần được đồng bộ, kết nối và chia sẻ theo yêu cầu quản lý.

Về lâu dài, khi các nhóm dữ liệu được chuẩn hóa và kết nối tốt hơn, cơ quan quản lý có thể khai thác thông tin từ nhiều lĩnh vực trên cùng một nền dữ liệu thống nhất. Tuy nhiên, để đạt được điều này, Bộ Y tế vẫn phải tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, chuẩn hóa các trường thông tin, xác định trách nhiệm cập nhật và bảo đảm việc kết nối giữa các hệ thống.

Đây cũng là phần việc đang được Bộ Y tế tiếp tục triển khai, với mục tiêu từng bước hình thành nguồn dữ liệu dùng chung phục vụ quản lý ngành và chuyển đổi số y tế.