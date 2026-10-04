Ấn Độ chọn Brazil, nhận cái giá 0-4

Ấn Độ chấp nhận rút khỏi FIFA ASEAN Cup để ưu tiên trận giao hữu hiếm hoi với Brazil trên sân nhà.

Ấn Độ từng đứng trước một lựa chọn khá rõ ràng: dự FIFA ASEAN Cup hoặc ở lại để đá giao hữu với Brazil. Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) cuối cùng chọn phương án thứ hai, bởi cơ hội gặp một đội tuyển hàng đầu thế giới như Brazil không thường xuyên xuất hiện.

Quyết định ấy không khó hiểu. Trận gặp Brazil diễn ra ngày 3/10, sát thời điểm FIFA ASEAN Cup bước vào giai đoạn quyết định, khiến phương án sử dụng hai đội hình khác nhau gần như không khả thi. Với AIFF, gặp Brazil trên sân nhà còn mang ý nghĩa thương mại, truyền thông và trải nghiệm mà các trận đấu với đối thủ Đông Nam Á khó tạo ra.

Nhưng đêm tại Kolkata cũng cho Ấn Độ thấy một thực tế khác: khoảng cách với bóng đá đỉnh cao vẫn quá lớn.

Một trận đấu lớn, một khoảng cách lớn

Ấn Độ không vỡ trận ngay từ đầu. Họ giữ tỷ số 0-0 trong gần nửa giờ, tổ chức hàng thủ khá kín và nhiều lần khiến Vinicius Junior rơi vào thế việt vị.

Sự cân bằng chỉ tồn tại đến khi Estêvão mở tỷ số ở phút 28. Sau đó, Pedro ghi bàn thứ hai, còn Samuel Lino lập cú đúp trong hiệp hai để Brazil khép lại trận đấu với chiến thắng 4-0.

Đội chủ nhà giữ được thế cân bằng trong gần 30 phút trước khi Brazil ghi bốn bàn và tạo ra khác biệt rõ rệt về đẳng cấp.

Điểm đáng chú ý là Brazil cũng không sử dụng đội hình mạnh nhất. HLV Carlo Ancelotti thay đổi nhiều vị trí, tận dụng loạt giao hữu để thử nghiệm nhân sự và trao cơ hội cho những gương mặt mới.

Vì thế, tỷ số 0-4 không đơn thuần là câu chuyện của một đội yếu gặp một đội mạnh. Nó cho thấy ngay cả khi Brazil thử nghiệm, Ấn Độ vẫn phải dành phần lớn thời gian để chống đỡ và rất khó duy trì thế trận cân bằng trong thời gian dài.

Đó chính là điều khiến lựa chọn của AIFF đáng bàn.

Gặp Brazil rõ ràng mang lại giá trị. Các cầu thủ Ấn Độ được trực tiếp cảm nhận tốc độ xử lý, cường độ và chất lượng kỹ thuật ở cấp độ cao nhất. Một trận như vậy có thể giúp họ nhìn rõ hơn khoảng cách phải san lấp.

Nhưng khoảng cách quá lớn cũng khiến giá trị chuyên môn của trận đấu bị giới hạn ở một khía cạnh khác. Ấn Độ gần như không có cơ hội kiểm tra khả năng kiểm soát thế trận, áp đặt lối chơi hay xử lý áp lực khi buộc phải thắng.

Đó là những điều họ có thể gặp nhiều hơn tại FIFA ASEAN Cup.

Ấn Độ đã đánh đổi điều gì?

Nếu dự giải khu vực, Ấn Độ có thể gặp những đối thủ vừa sức hơn như Indonesia, Malaysia hay Singapore. Đây là nhóm đội không quá xa trình độ của họ, đồng thời có phong cách và cường độ gần với những gì Ấn Độ thường gặp tại Asian Cup hoặc vòng loại World Cup.

Những trận đấu như vậy buộc một đội tuyển phải giải quyết nhiều bài toán thực tế hơn. Khi thế trận cân bằng, mỗi sai lầm đều có thể quyết định kết quả, còn khả năng tổ chức tấn công, phòng ngự và quản lý trận đấu đều được kiểm tra rõ ràng.

Thất bại 0-4 cho Ấn Độ trải nghiệm quý giá, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về giá trị của một trận đấu lớn so với những cuộc đối đầu vừa sức hơn.

Trước Brazil, nhiệm vụ của Ấn Độ đơn giản hơn theo một nghĩa khác: phòng ngự thật lâu, hạn chế khoảng trống và chờ cơ hội phản công. Họ làm được điều đó trong một khoảng thời gian, nhưng khi đối thủ tăng tốc, thế trận nhanh chóng đổi chiều.

Tỷ số 0-4 không đủ để kết luận AIFF chọn sai. Nếu mục tiêu là giúp cầu thủ tiếp xúc với đẳng cấp hàng đầu, tạo sức hút cho đội tuyển và mở rộng trải nghiệm quốc tế, trận Brazil vẫn có giá trị lớn.

Vấn đề nằm ở chỗ một trận đấu danh tiếng không thể thay hoàn toàn cho những trận có tính cạnh tranh cao.

Ấn Độ sau đó còn lên kế hoạch gặp Panama và Uruguay, cho thấy AIFF muốn xây dựng chuỗi giao hữu chất lượng thay vì chỉ đánh đổi cả FIFA ASEAN Cup lấy một trận duy nhất. Cách làm này chỉ thực sự có ý nghĩa nếu những trận tiếp theo giúp đội tuyển cải thiện rõ khả năng thi đấu, thay vì chỉ mang về những trải nghiệm đẹp nhưng ít cơ hội thắng.

Với một đội đang tìm đường tiến lên, cả hai loại trận đều cần thiết. Gặp Brazil giúp Ấn Độ biết mình còn cách đỉnh cao bao xa; gặp những đối thủ ngang sức giúp họ biết mình thực sự tiến bộ đến đâu.

Sau trận thua 0-4, điều đáng nói nhất không phải Ấn Độ đã sai khi chọn Brazil. Câu hỏi nằm ở việc họ có biến được bài học từ một trận đấu quá chênh lệch thành sự tiến bộ trong những trận vừa sức hơn hay không.