Ban tổ chức tri ân Ban giám khảo chấm giải Phim ngắn

Ngày 2.10, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM tổ chức bế mạc và trao giải Liên hoan phim Điện ảnh Trẻ 2026 (Youth Cinefest 2026).

Tham dự có ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL); ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VHTTDL tại TP.HCM; ông Phan Nguyễn Như Khuê, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP.HCM; đại diện Viện Pháp tại Việt Nam, lãnh đạo các cơ sở đào tạo Khối Bộ VHTTDL tại TP.HCM, các nghệ sĩ, đối tác và sinh viên.

Với chủ đề “Mở khung hình - phóng tầm mắt”, Liên hoan phim diễn ra từ ngày 29.9 đến 2.10, gồm các chương trình chiếu phim, giao lưu, hội thảo chuyên đề, Chợ dự án (Project Market), Pitching và lễ trao giải.

Ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh đánh giá Liên hoan phim Điện ảnh Trẻ 2026 là hoạt động có ý nghĩa đối với lực lượng làm phim trẻ

Tạo không gian để người trẻ thực hành nghề

Phát biểu tại lễ bế mạc, TS Phạm Huy Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cho biết Liên hoan phim năm nay diễn ra trong thời điểm nhà trường kỷ niệm 50 năm sự nghiệp đào tạo.

Từ 135 phim ngắn gửi về sau 35 ngày phát động, Hội đồng chuyên môn lựa chọn 31 tác phẩm vào vòng tranh giải. Các tác phẩm gồm phim truyện ngắn và phim tài liệu ngắn của sinh viên, cựu sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM. Chợ dự án nhận 41 hồ sơ và chọn 12 dự án tham gia thuyết trình trước Hội đồng.

Ban tổ chức tri ân Ban giám khảo chấm giải Chợ dự án

“Những con số ấy không chỉ nói lên quy mô của một Liên hoan phim mà quan trọng hơn đó là minh chứng cho sức sáng tạo, sự tự tin và khát vọng được kể chuyện, được công bố những tác phẩm mới của thế hệ làm phim trẻ ngày hôm nay.

Trong những ngày qua, toàn bộ 31 tác phẩm tranh giải đã được công chiếu rộng rãi trước khán giả. Một phần để công chúng và các bạn trẻ được thưởng thức những tác phẩm, một phần để chọn ra một tác phẩm được khán giả yêu thích nhất. Các dự án đang ấp ủ cũng được hướng dẫn và phát triển cùng những chuyên gia giàu kinh nghiệm và thực tiễn sản xuất.

Bên cạnh chương trình phim dự thi, Liên hoan còn tổ chức các suất chiếu toàn cảnh phim ngắn tại Việt Nam và những buổi trao đổi về điện ảnh, qua đó mở rộng góc nhìn cho người tham dự”, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim cho biết.

TS Phạm Huy Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức phát biểu bế mạc Liên hoan phim

TS Phạm Huy Quang cho rằng Liên hoan phim Điện ảnh Trẻ được thực hiện với mong muốn vừa là không gian thử nghiệm vừa là một nấc thang để người làm phim trẻ bước khỏi giảng đường, gặp khán giả, gặp nhà sản xuất và tìm đường đến những diễn đàn rộng hơn.

Thực tế tại Liên hoan cũng cho thấy những khoảng trống trong quá trình làm phim của người trẻ. Có tác phẩm có chất liệu tốt nhưng phần hậu kỳ chưa được xử lý tương xứng; một số phim còn lẫn lộn giữa phim truyện và phim tài liệu. Theo Trưởng Ban tổ chức, những vấn đề này cho thấy bên cạnh sáng tạo, việc làm phim vẫn cần nền tảng đào tạo bài bản và sự cọ xát với thực tế nghề nghiệp.

“Sau hôm nay, mỗi tác giả vẫn còn một việc khó hơn, tiếp tục kể chuyện, tiếp tục làm nghề và chịu trách nhiệm với câu chuyện của mình trước công chúng. Chúng tôi hy vọng từ 12 dự án thuyết trình có những dự án được thực hiện tiếp tục.

Từ những buổi gặp trong liên hoan phim sẽ có những cuộc hợp tác mới và từ các bạn trẻ đang tham gia Liên hoan phim Điện ảnh Trẻ này sẽ có những biên kịch, đạo diễn, quay phim, diễn viên và các nhà làm phim sớm lan tỏa tình yêu điện ảnh đến với thế hệ trẻ và người dân TP.HCM”, TS Phạm Huy Quang nhấn mạnh.

Phim Hạ thời thắng lớn với 3 giải thưởng tập thể và cá nhân

Youth Cinefest 2026 nhận được 135 phim ngắn đăng ký. Các tác phẩm thuộc ba thể loại phim truyện ngắn, phim tài liệu ngắn và phim hoạt hình, thời lượng dưới 30 phút, được hoàn thành từ ngày 1.1.2024 đến năm 2026.

Ê kíp phim "Hạ thời" đoạt giải "Phim xuất sắc nhất"

Phan Bảo Tuấn nhận giải Nhì, phim "Vị tựa như không"

Ê kíp phim "Phía lưng đồi khuất nắng" nhận giải Ba

Kết quả chung cuộc, giải Phim xuất sắc nhất thuộc về Hạ thời (nhóm sinh viên Hoàng Thị Yến Nhi và Phạm Thị Diễm Nhi, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Giải Nhì được trao cho phim Vị tựa như không (Phan Bảo Tuấn, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Giải Ba thuộc về Phía lưng đồi khuất nắng (Lê Đức Khánh Duy, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM).

Ở các hạng mục chuyên môn, Hoàng Thị Yến Nhi nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất (phim Hạ thời); kịch bản Nước mắt tò he của Đỗ Vĩ Tiến, sinh viên Trường Đại học Hoa Sen, nhận giải Kịch bản xuất sắc nhất.

Hoàng Thị Yến Nhi nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất

Kịch bản "Nước mắt tò he" của Đỗ Vĩ Tiến, sinh viên Trường Đại học Hoa Sen nhận giải Kịch bản xuất sắc nhất

Giải Hình ảnh xuất sắc nhất thuộc về Dương Thị Ngọc Thảo

Giải thưởng “Khung hình TP.HCM” được trao cho phim Mối tình chết tiệt của Nguyễn Thị Như Ý, sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Giải Hình ảnh xuất sắc nhất thuộc về Dương Thị Ngọc Thảo, sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Phim Hạ thời cũng nhận giải Phim được khán giả yêu thích nhất. Như vậy, ê kíp phim Hạ thời thắng lớn khi giành tới 3 giải thưởng.

Ở hạng mục diễn xuất, Nguyễn Lê Hoài Khánh nhận giải Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất; Lê Trọng Phúc nhận giải Diễn viên nam chính xuất sắc nhất.

Cùng với phim ngắn, Chợ dự án là một trong hai hạng mục dự thi chính thức của Liên hoan. Từ 41 hồ sơ, 12 dự án được lựa chọn tham gia phiên Pitching trực tiếp trước Hội đồng Giám khảo.

Ban tổ chức trao các giải cho hạng mục Chợ dự án

Giải Dự án xuất sắc nhất thuộc về Chạy theo bầy heo đất (Đỗ Hoàng Huy, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Giải Pitching xuất sắc nhất thuộc về Kitty (Lê Huyền Trang, Trường Đại học Full Sail).

Giải Triển vọng thương mại được trao cho Cú đập cánh cuối cùng (Phan Hoàng Phương, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM – Đại học Quốc gia TP.HCM). Giải Triển vọng nghệ thuật thuộc về Căn phòng và những giọt nước vắng mặt (Lê Hồ Bảo Ngọc, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM).

Trao giải Phim được khán giả yêu thích nhất "Hạ thời"

Phim "Mối tình chết tiệt" được trao Giải thưởng "Khung hình TP.HCM"

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh đánh giá Liên hoan phim Điện ảnh Trẻ 2026 tại Nhà trường là hoạt động có ý nghĩa đối với lực lượng làm phim trẻ. Theo ông, sự sáng tạo trong điện ảnh luôn cần được tiếp nối từ những trải nghiệm và thử nghiệm của thế hệ trẻ.

Ông Đỗ Quốc Việt cũng ghi nhận sự đa dạng của các thành phần tham gia, từ sinh viên, học viên đến những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Các tác phẩm được giới thiệu tại Liên hoan, theo ông, là nguồn động viên đối với người làm nghề cũng như công tác quản lý điện ảnh.

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh cho rằng những hoạt động dành cho nhà làm phim trẻ cần tiếp tục được tổ chức, qua đó góp phần xây dựng nguồn lực cho điện ảnh Việt Nam và mở rộng giao lưu với điện ảnh khu vực.