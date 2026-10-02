Carnaval đường phố – Nơi hội tụ sắc màu văn hóa Lai Châu

Màn diễu diễn Carnaval đường phố của nghệ nhân dân tộc Thái.

Tham gia chương trình có 4 dân tộc: Thái, Mông, Lự và Giáy với đông đảo nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ các địa phương trong tỉnh. Trong trang phục truyền thống rực rỡ, các đoàn mang đến những tiết mục dân ca, dân vũ, trình diễn nhạc cụ và các trò diễn dân gian đặc sắc.

Màn diễu diễn Carnaval đường phố của dân tộc Mông.

Trên các tuyến phố, tiếng khèn, tiếng trống, tiếng chiêng cùng những điệu múa truyền thống tạo nên không khí sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi, cổ vũ.

Màn diễu diễn Carnaval đường phố của dân tộc Lự.

Màn diễu diễn Carnaval đường phố của dân tộc Giáy.

Carnaval đường phố góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Lai Châu, đồng thời tạo không gian để nghệ nhân, diễn viên và nhân dân giao lưu, lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.