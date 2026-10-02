Giải thưởng Bùi Xuân Phái tôn vinh những đóng góp cho Hà Nội

Trao chứng nhận cho các đề cử tại Lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội lần 19 năm 2026 (Ảnh: BTC).

Tối 2/10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) phối hợp với gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái tổ chức lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19.

Mùa giải năm nay có 11 đề cử chính thức, với 1 Giải thưởng Lớn, 2 Giải Tác phẩm, 2 Giải Việc làm, 1 Giải Ý tưởng và 1 Tặng thưởng.

Nhà báo Vũ Việt Trang, Tổng giám đốc TTXVN trao Giải thưởng Lớn cho nhà thơ Bằng Việt.

Giải thưởng Lớn được trao cho nhà thơ Bằng Việt, ghi nhận nhiều thập kỷ gắn bó với Hà Nội trong sáng tác, nghiên cứu và hoạt động văn học nghệ thuật. Hà Nội xuất hiện đậm nét trong sáng tác của ông với khoảng 30 bài thơ, trong đó có “Trở lại trái tim mình” (1967), “Đất này, Thăng Long - Hà Nội” (1973), “Trò chuyện với Thành phố của đời mình” (1974). Ông cũng có các công trình nghiên cứu, khảo cứu về văn hóa, lịch sử Thăng Long - Hà Nội như “Kẻ sĩ Thăng Long”, “Kinh đô Rồng”.

Họa sĩ Thành Chương bên tác phẩm về cầu Long Biên.

Ở hạng mục Tác phẩm, giải được trao cho loạt tranh sơn mài về cầu Long Biên của họa sĩ Thành Chương và vở cải lương “Người con gái Hà Thành” của Nhà hát Cải lương Hà Nội, kịch bản Nguyễn Toàn Thắng, đạo diễn NSND Triệu Trung Kiên. Tặng thưởng thuộc về “Quân khu Nam Đồng”, tác phẩm sân khấu của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, kịch bản Phạm Ngọc Tiến chuyển thể từ tiểu thuyết của Bình Ca, đạo diễn NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến.

Vở kịch “Quân khu Nam Đồng” của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.

Hai Giải Việc làm được trao cho Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 và chuỗi hoạt động phát huy giá trị di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám hướng tới kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám.

Nếu Lễ hội Văn hóa Thế giới đưa Hà Nội vào không gian giao lưu giữa nhiều nền văn hóa, các hoạt động tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám tập trung vào việc đưa di sản đạo học, văn hóa và lịch sử của di tích đến gần hơn với đời sống đương đại.

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội đã trở thành một thương hiệu văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế.

Giải Ý tưởng được trao cho Đề án thí điểm tổ chức không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ phố Thành Thái, phường Cầu Giấy. Đây cũng là một trong những điểm cho thấy phạm vi của giải thưởng không chỉ nằm ở các tác phẩm nghệ thuật, mà còn hướng tới những sáng kiến liên quan trực tiếp đến không gian sống và đời sống văn hóa của người dân Hà Nội.

Bên cạnh các đề cử được trao giải, mùa giải năm nay còn ghi nhận nhiều vấn đề đang đặt ra với Thủ đô như quy hoạch và phát triển Hà Nội với tầm nhìn 100 năm, tháo gỡ điểm nghẽn giao thông, tổ chức chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ hay xây dựng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1.

Dự án “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ.

Được tổ chức từ năm 2008, Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội do Báo Thể thao và Văn hóa cùng gia đình họa sĩ Bùi Xuân Phái sáng lập. Qua 19 mùa giải, hơn 170 tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm đã trở thành đề cử chính thức, với hơn 75 giải thưởng được trao.

Từ những sáng tác về Hà Nội đến các hoạt động bảo tồn di sản, tổ chức không gian văn hóa và giao lưu quốc tế, mùa giải năm nay cho thấy “tình yêu Hà Nội” được thể hiện qua nhiều hình thức, gắn với những giá trị cụ thể của đời sống Thủ đô.