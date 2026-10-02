Các đại biểu quốc tế trải nghiệm văn hóa dân tộc Việt Nam

Các đại biểu quốc tế trải nghiệm văn hóa dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tại đây, đoàn đại biểu tham quan Khu Nghi lễ Thờ Tổ, công trình văn hóa tâm linh mang ý nghĩa sâu sắc, hội tụ những giá trị lịch sử, kiến trúc và truyền thống hướng về cội nguồn dân tộc. Đây là không gian tôn vinh các Vua Hùng, những người có công dựng nước Văn Lang, đồng thời thể hiện đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Đoàn đã có những trải nghiệm tại các không gian văn hóa dân tộc Mường, Tà Ôi và Tây Nguyên, nơi các đại biểu có cơ hội khám phá những nét văn hóa đặc trưng thông qua các nghi lễ, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề thủ công truyền thống và hoạt động giao lưu trực tiếp với đồng bào.

Trải nghiệm văn hóa Mường.

Tại không gian văn hóa dân tộc Mường, đoàn đại biểu được đón tiếp bằng bốn bài Chiêng Séc bùa, một hình thức trình diễn mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của người Mường. Những âm thanh của cồng chiêng cùng nghi lễ đón khách thể hiện nét đẹp trong văn hóa ứng xử, sự hiếu khách và tinh thần cộng đồng.

Các đại biểu tại Làng Mường.

Các đại biểu cũng tìm hiểu kiến trúc nhà truyền thống, phong tục tập quán, lịch Mường; tham dự nghi lễ đón vía tốt, vía lành, thưởng thức trình diễn Đâm đuống và tìm hiểu cây Pồn pông. Những hoạt động này góp phần giới thiệu một không gian văn hóa Mường giàu bản sắc, nơi các giá trị truyền thống được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Tại không gian văn hóa dân tộc Tà Ôi, đoàn đại biểu được tìm hiểu phong tục trao muối cầu may, tham quan nhà Rông, khám phá các nghề thủ công truyền thống như đan chiếu sáp, đan lát và nghề dệt Dèng. Đặc biệt, hoạt động trực tiếp làm và thưởng thức bánh A quát, còn gọi là bánh tình yêu, mang đến trải nghiệm gần gũi, sinh động về văn hóa ẩm thực và đời sống tinh thần của đồng bào.

Nghề dệt Dèng với những kỹ thuật thủ công đặc sắc, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, cũng là một trong những nội dung nổi bật của hành trình.

Các đại biểu khám phá dân ca dân vũ của đồng bào.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động trải nghiệm tại Vườn tượng điêu khắc Tây Nguyên, nơi hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân tộc khu vực Tây Nguyên.

Các đại biểu đã được tìm hiểu về không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng thời thưởng thức chương trình thực cảnh Vườn tượng kể chuyện và giao lưu với đồng bào các dân tộc.

Việc tổ chức chương trình tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai là dịp để giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của Việt Nam tới bạn bè quốc tế thông qua các hoạt động trải nghiệm trực tiếp.

Với thông điệp tôn vinh sự đa dạng văn hóa và tăng cường kết nối giữa các cộng đồng, chương trình tham quan, trải nghiệm góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu truyền thống, thân thiện và hiếu khách; đồng thời khẳng định vai trò của Hà Nội là điểm đến giao lưu văn hóa quốc tế, nơi những giá trị văn hóa được kết nối, sẻ chia và lan tỏa.