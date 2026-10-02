Tri ân tiền nhân và phát huy truyền thống quê hương 'Cổ Trai đế nghiệp'

Thực hiện nghi thức trình tấu chúc văn tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: KIẾN HƯNG)

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu cùng nhân dân địa phương đã cùng nhau ôn lại thân thế, sự nghiệp và những dấu ấn của Thái tổ Mạc Đăng Dung - người sáng lập Vương triều Mạc; đồng thời tưởng nhớ các bậc tiên đế, tiên vương đã có những đóng góp trong tiến trình lịch sử dân tộc.

Thái tổ Mạc Đăng Dung sinh năm 1483 tại làng Cổ Trai, vùng đất Nghi Dương xưa, nay thuộc xã Kiến Hưng (Hải Phòng); do đó, vùng đất này còn được gọi là nơi phát tích “Cổ Trai đế nghiệp”.

Xuất thân từ một vùng quê giàu truyền thống, ông bước vào con đường võ nghiệp, từng bước được triều Lê trọng dụng và trở thành nhân vật có ảnh hưởng lớn trong đời sống chính trị Đại Việt đầu thế kỷ XVI.

Năm 1527, Mạc Đăng Dung lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Minh Đức, mở đầu Vương triều Mạc.

Năm 1529, ông nhường ngôi cho con trưởng là Mạc Đăng Doanh, lui về làm Thái thượng hoàng và tập trung xây dựng Dương Kinh - kinh đô thứ hai của nhà Mạc tại quê hương.

Từ đó, Cổ Trai - Dương Kinh không chỉ là vùng đất phát tích của một vương triều mà còn trở thành một trung tâm chính trị, kinh tế quan trọng, gắn với quá trình phát triển giao thương, thủ công nghiệp, văn hóa, giáo dục của đất nước trong thế kỷ XVI.

Trong 65 năm tồn tại (1527-1592), Vương triều Mạc trải qua 5 đời vua; những dấu ấn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, giao thương và đời sống xã hội của thời Mạc đã để lại nhiều di sản có giá trị, trong đó, vùng đất Dương Kinh xưa, ngày nay vẫn lưu giữ hệ thống di tích, hiện vật và các giá trị văn hóa gắn với Vương triều Mạc.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong không gian linh thiêng của vùng đất Dương Kinh xưa, không khí trang trọng, hào hùng, thể hiện sự tiếp nối truyền thống và niềm tự hào của các thế hệ hôm nay đối với quê hương giàu truyền thống lịch sử, văn hóa.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiến Hưng Phạm Văn Định, lễ kỷ niệm là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương thành kính tưởng nhớ, tri ân tiền nhân; đồng thời giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương.

Lễ hội góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn, phát huy giá trị di sản; qua đó tạo động lực để xã Kiến Hưng phát huy truyền thống, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, hướng tới xây dựng địa phương phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống quê hương và những giá trị mà các thế hệ tiền nhân để lại.