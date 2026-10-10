3 loại trà thảo dược giúp bổ can thận

1. Bổ can thận trong y học cổ truyền là gì?

NỘI DUNG: 1. Bổ can thận trong y học cổ truyền là gì? 2. Các loại trà thảo dược thường dùng để bổ can thận 2.1. Trà hoa cúc - kỷ tử - táo đỏ ‎2.2. Trà hà thủ ô đỏ 2.3. Trà phúc bồn tử (quả mâm xôi khô)

Trong y học cổ truyền, việc bổ can thận đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng và sức khỏe của cơ thể. Can và thận không chỉ là hai tạng riêng biệt mà còn có mối quan hệ tương sinh chặt chẽ, ảnh hưởng đến hoạt động của lục phủ ngũ tạng.

Trong hệ thống lý luận của y học cổ truyền (YHCT), cơ thể con người là một khối thống nhất hoàn chỉnh với sự phối hợp hoạt động nhịp nhàng của hệ kinh lạc và lục phủ ngũ tạng. Trong đó, can và thận là hai tạng có mối quan hệ tương sinh mật thiết theo triết lý "can thận đồng nguyên" (can và thận cùng chung nguồn gốc).

- Tạng can (chủ sơ tiết, tàng huyết): Giúp điều hòa khí cơ, tình chí và lưu trữ, điều tiết lượng máu trong cơ thể. Khi can khí uất kết hay can huyết hư suy sẽ có các biểu hiện như cáu gắt, bực bội vô cớ, cơ thể mệt mỏi, mắt mờ, hoa mắt, chóng mặt và rối loạn giấc ngủ.

- Tạng thận (chủ tàng tinh, cốt tủy): Giữ vai trò quan trọng, được xem là "gốc của tiên thiên". Khi thận hư yếu sẽ dẫn đến các chứng như đau lưng, mỏi gối, ù tai, tóc bạc sớm, sinh lý suy giảm, lão hóa nhanh.

Do can tàng huyết, thận tàng tinh, tinh huyết có thể chuyển hóa qua lại, tương trợ lẫn nhau, nên khi một tạng bị tổn thương suy yếu, tạng kia cũng sẽ bị ảnh hưởng.

2. Các loại trà thảo dược thường dùng để bổ can thận

Trà thảo dược là liệu pháp dưỡng sinh, vừa giúp thư giãn, xoa dịu tâm trí, vừa bồi bổ tạng phủ, đặc biệt là tạng can thận.

2.1. Trà hoacúc -kỷ tử -táo đỏ

Đây có thể coi là "bài thuốc" kinh điển trong đông y giúp dưỡng can minh mục (làm sáng mắt), đồng thời bổ can thận.

- Kỷ tử (câu kỷ tử): Vị ngọt, tính bình, quy vào kinh phế, can và thận, có công dụng tư bổ can thận, ích tinh, minh mục.

- Cúc hoa: Có vị đắng nhẹ, tính mát, tác dụng bình can, thanh nhiệt, giải độc, an thần, giảm stress; có các loại cúc trắng (bạch cúc) và cúc vàng (cúc hoa, cúc chi).

- Táo đỏ: Bổ trung ích khí, dưỡng huyết, an thần, đồng thời mang lại vị ngọt đậm đà tự nhiên, rất dễ uống.

- Cách pha: Dùng khoảng 5 g kỷ tử, 3-5 đóa cúc hoa khô (hoặc 15-20 đóa cúc chi), 3 quả táo đỏ thái lát hãm với 300 ml nước sôi trong 10 phút; có thể uống hằng ngày hoặc ủ 5-6 giờ để chất trà ra từ từ uống như trà giải khát trong ngày, đặc biệt phù hợp cho những người thường xuyên làm việc với máy tính, mắt khô mỏi, hay phải thức khuya.

Trà hoa cúc phối táo đỏ, kỷ tử. Nguồn: AI

‎2.2. Tràhà thủ ô đỏ

Hà thủ ô đỏ từ lâu đã được biết đến trong dân gian và y văn là vị thuốc quý giúp "xanh tóc, đỏ da", có tác dụng bổ can thận, cường gân cốt, ích tinh huyết. Bạn có thể uống trà hà thủ ô (chế) riêng vị hoặc phối hợp với kỷ tử, táo đỏ tăng tác dụng dưỡng can minh mục, dưỡng âm, bổ khí huyết hoặc phối đậu đen xanh lòng giúp củng cố thận âm, mạnh gân cốt, giảm đau lưng, mỏi gối, đặc biệt hiệu quả trong việc nuôi dưỡng mái tóc đen mượt, ngăn ngừa rụng tóc.

- Cách pha:

+ Hãm bình giữ nhiệt: Rửa sạch các nguyên liệu, dùng khoảng 8 – 12 g hà thủ ô chế dạng miếng (nếu dùng dạng bột chỉ nên dùng khoảng 1-2 g), 10-20 g đậu đen rang, cho vào bình giữ nhiệt. Rót một chút nước sôi vào lắc đều để tráng trà rồi đổ bỏ nước đầu. Sau đó, thêm khoảng 500 ml nước sôi, đậy kín nắp ủ trong 20 - 30 phút cho dược chất tiết ra hết và dùng uống ấm dần trong ngày.

+ Đun trực tiếp: Hà thủ ô dạng miếng khá cứng, nếu có thời gian, đun sôi nhỏ lửa các nguyên liệu trên bếp khoảng 10-15 phút sẽ thu được tối đa hoạt chất. Uống ấm trong ngày.

- Lưu ý đặc biệt quan trọng:

+ Bắt buộc dùng hà thủ ô chế: Chỉ dùng hà thủ ô đỏ đã qua bào chế chuẩn (chưng/ninh với nước cốt đậu đen nhiều ngày). Không dùng hà thủ ô sống (chưa chế) vì chứa độc tính gây kích ứng dạ dày, viêm gan và tiêu chảy mạnh.

+ Kiêng kỵ: Khi uống trà hà thủ ô, nên kiêng ăn hành, tỏi, củ cải trắng và các loại gia vị cay nóng vì sẽ làm giảm dược lực của thuốc.

+ Thận trọng: Người có tỳ vị hư hàn (bụng yếu, hay lạnh bụng, đi ngoài phân lỏng) hoặc người đang bị đàm thấp (cơ thể nặng nề, rêu lưỡi cáu bẩn) không nên sử dụng vì tính nê trệ của hà thủ ô sẽ làm tình trạng nặng thêm.

2.3. Tràphúc bồn tử (quả mâm xôi khô)

Phúc bồn tử có vị ngọt chua, tính bình, hơi ấm; chủ trị ích thận, cố tinh sáp niệu và bổ can minh mục, hỗ trợ người hay tiểu đêm nhiều lần, suy giảm sinh lý, mắt mờ, hoa mắt chóng mặt do can huyết hư.

- Cách pha:Dùng 10-15 g quả mâm xôi khô hãm nước sôi uống ấm hoặc pha bình giữ nhiệt như các loại trà phía trên; có thể kết hợp thêm câu kỷ tử để tăng công dụng bổ gan sáng mắt. Trà có vị chua chua ngọt ngọt thanh tao, nước màu đỏ nhạt.

- Lưu ý: Do phúc bồn tử có vị chua nhẹ, người có tiền sử viêm dạ dày hoặc trào ngược nên pha loãng hơn bình thường, uống sau khi đã ăn no ít nhất 30 phút, hoặc kết hợp thêm 1 lát cam thảo/mật ong để điều hòa tỳ vị.

- Kiêng kỵ: Phúc bồn tử có tính "cố sáp" (thu liễm, giữ lại), những người đang bị tiểu buốt, tiểu rắt do viêm nhiễm cấp tính (thấp nhiệt bàng quang) không nên dùng.3. Lưu ý khi sử dụng trà thảo dược bổ can thận

Để việc uống trà thảo dược thực sự phát huy tối đa công dụng dưỡng sinh mà không gây tác dụng phụ, người dùng cần lưu ý những nguyên tắc quan trọng sau đây:

- Uống trà phù hợp với tình trạng: Theo YHCT, việc lựa chọn phương pháp dưỡng sinh cần phù hợp với tình trạng của từng người. Ví dụ, trà thanh nhiệt (kỷ tử, cúc hoa) sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng của người có thể trạng hàn, thận dương hư (chân tay lạnh, đại tiện lỏng). Do đó, người dùng cần được tư vấn hoặc thăm khám tại cơ sở YHCT có chuyên môn trước khi sử dụng dược liệu với mục đích điều trị.

- Không lạm dụng, không uống trà đã hãm qua đêm: Thảo dược thiên nhiên vẫn mang dược tính, nếu dùng quá nhiều sẽ làm mất cân bằng âm dương sinh lý. Do đó chỉ nên uống theo liệu trình 2-3 tuần rồi nghỉ giãn cách. Tuyệt đối tránh uống trà thảo dược đã pha để qua đêm vì các hoạt chất có thể bị biến đổi, sinh ra vi khuẩn có hại cho tỳ vị.

- Kết hợp lối sống khoa học và thường xuyên vận động: Thảo dược chỉ đóng góp một phần vào hiệu quả dưỡng sinh, nền tảng cốt lõi nằm ở thói quen sinh hoạt hàng ngày.

+ Giấc ngủ: Theo đông y, tạng can có thời gian hoạt động mạnh nhất từ 23h đêm đến 3h sáng (giờ Tý và Sửu). Việc thức khuya chính là "kẻ thù" số một tàn phá can thận, làm tiêu hao âm huyết, nên duy trì nhịp sinh học đều đặn, đi ngủ trước 22 giờ.

+ Vận động: Không nhất thiết phải tập luyện các bài tập với cường độ quá cao làm hao tổn khí huyết. Việc duy trì thói quen thực hành các tư thế kéo giãn, cân bằng trong yoga, hoặc các bài tập dưỡng sinh sẽ giúp đả thông kinh lạc, làm mềm mại gân cơ (can chủ cân) và hỗ trợ tốt cho quá trình phục hồi tinh khí của thận.

- Giữ tinh thần thoải mái, quản lý stress: Sự căng thẳng, dồn nén ảnh hưởng rất lớn tới tạng can. Giữ tinh thần lạc quan, thư thái chính là phương pháp bổ can thận an toàn và bền vững nhất.