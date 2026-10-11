Kỹ sư 35 tuổi ngồi miệt mài cả ở nhà và công ty, thận bị ảnh hưởng ra sao?

Bác sĩ cho rằng thói quen ngồi làm việc nhiều giờ, sau đó nằm dài trên sofa xem phim và chơi điện tử có liên quan đến tình trạng suy giảm chức năng thận của người này.

Ngồi hơn 12 tiếng mỗi ngày, thận tổn thương

Theo China Times, bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Trung Quốc) chia sẻ trên Facebook về một kỹ sư 35 tuổi làm việc trong ngành công nghệ. Người này không hút thuốc, không uống rượu, không có tiền sử gia đình mắc tăng huyết áp và có cân nặng trong giới hạn bình thường.

Tuy nhiên, công việc khiến anh phải ngồi làm khoảng 8 tiếng mỗi ngày. Sau khi tan ca, anh tiếp tục nằm dài trên sofa từ 4 đến 5 tiếng để xem phim và chơi điện tử. Ngoài lúc đi vệ sinh, anh gần như không đứng dậy.

Ngồi quá lâu ảnh hưởng tới nhiều cơ quan trong cơ thể. Ảnh: AI

Trong lần khám sức khỏe định kỳ năm ngoái, kết quả xét nghiệm của người đàn ông xuất hiện protein trong nước tiểu. Tỷ lệ lọc cầu thận ước tính giảm xuống còn 58, thấp hơn nhiều so với mức trung bình trên 90 ở những người trẻ cùng độ tuổi.

Theo bác sĩ Hồng, dù mới ngoài 30 tuổi, khả năng lọc máu của thận người đàn ông đã suy giảm, tương đương tình trạng thường thấy ở người ngoài 60 tuổi.

Bác sĩ nhận định thói quen ngồi làm việc khoảng 8 tiếng, sau đó tiếp tục nằm trên sofa 4-5 tiếng khiến người đàn ông ở trạng thái ít vận động hơn 12 tiếng mỗi ngày. Tình trạng này làm tuần hoàn máu ở chi dưới chậm lại, đồng thời khiến cơ thể rơi vào trạng thái viêm mạn tính. Các vi mạch máu trong thận phải chịu tình trạng thiếu máu và áp lực cao kéo dài, khiến các cầu thận lần lượt bị tổn thương, hoại tử và hình thành sẹo.

Ngồi lâu có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận mạn

Mối liên hệ giữa việc ngồi lâu và sức khỏe thận cũng được đề cập trong nghiên cứu khoa học. Theo bác sĩ Hồng, một bài tổng quan hệ thống công bố năm 2025, với dữ liệu từ khoảng 990.000 người, cho thấy hành vi ngồi lâu có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính tăng khoảng 15-26%.

Đáng chú ý, mối liên quan này còn rõ rệt hơn đối với việc ngồi lâu trong thời gian giải trí, chẳng hạn như xem phim hoặc chơi điện tử.

Trường hợp trên cho thấy một người có cân nặng bình thường, không hút thuốc hay uống rượu vẫn có thể gặp vấn đề sức khỏe khi duy trì thói quen ít vận động trong thời gian dài.

Để hạn chế việc ngồi liên tục, bác sĩ Hồng khuyến nghị mọi người chủ động đứng dậy và đi lại sau mỗi 30-60 phút. Việc thường xuyên ngắt quãng thời gian ngồi lâu giúp giảm tình trạng bất động kéo dài trong ngày.