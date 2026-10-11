Danh y 100 tuổi tiết lộ bí quyết trường thọ ít người biết

Bí quyết sống thọ của danh y Hứa Nhuận Tam là những bài học quý giá về cách chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng tinh thần và duy trì lối sống lành mạnh mà bất cứ ai cũng không nên bỏ qua.

Ở tuổi 100, danh y Hứa Nhuận Tam vẫn duy trì tinh thần minh mẫn và lối sống tích cực. Bí quyết trường thọ của ông không nằm ở những phương pháp dưỡng sinh cầu kỳ hay thực phẩm bổ sung đắt tiền, mà bắt đầu từ nguyên tắc "4 không": không nóng vội, không tức giận, không chấp niệm và không quá nhạy cảm.

Quốc y Đại sư - Hứa Nhuận Tam. Nguồn: Toutiao.

Biết cách giữ tinh thần bình hòa, học cách buông bỏ

Danh y Hứa Nhuận Tam, sinh năm 1926, là chuyên gia y học cổ truyền Trung Quốc, từng giữ cương vị trưởng khoa Phụ khoa Đông y tại Bệnh viện Hữu nghị Trung - Nhật. Qua nhiều năm hành nghề y, ông cho rằng sức khỏe không chỉ phụ thuộc vào thể chất mà còn chịu ảnh hưởng từ trạng thái tinh thần và cách mỗi người đối diện với cuộc sống.

Theo vị danh y này, cuộc đời khó tránh khỏi những chuyện không như ý. Thay vì nóng nảy, tức giận hay quá bận tâm đến được mất, mỗi người nên học cách chấp nhận, bao dung và tìm niềm vui từ những điều bình dị. Ông quan niệm, còn sống đã là điều đáng quý, còn tức giận quá mức chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi.

Quan điểm này phần nào tương đồng với nghiên cứu công bố năm 2019 trên tạp chí PNAS của Mỹ, cho thấy những người có mức độ lạc quan cao có xu hướng sống lâu hơn và tăng khả năng đạt tuổi thọ từ 85 trở lên.

Để duy trì tinh thần tích cực, danh y khuyên mọi người nên giữ mối quan hệ tốt với gia đình, bạn bè, phát triển sở thích cá nhân, duy trì sự hài hước và luôn có điều để mong đợi mỗi ngày. Đặc biệt, cần học cách cân bằng cảm xúc, không quá khắt khe với bản thân hay người khác.

Biết cách bỏ thói quen xấu, chăm sóc sức khỏe đúng cách

Bên cạnh tinh thần lạc quan, Hứa Nhuận Tam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều chỉnh lối sống. Sau tuổi 60, ông được chẩn đoán mắc nhiều bệnh như tăng huyết áp, bệnh mạch vành, phì đại tuyến tiền liệt và một số vấn đề về phổi. Tuy nhiên, ông không quá lo lắng mà lựa chọn theo dõi sức khỏe, tuân thủ hướng dẫn điều trị và duy trì những thói quen có lợi.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là bỏ thuốc lá sau nhiều năm sử dụng. Để vượt qua cảm giác thèm thuốc, ông chọn uống trà mỗi khi muốn hút. Đồng thời, ông tránh mua thuốc lá hoặc nhận thuốc từ người khác, từng bước loại bỏ thói quen có hại này.

Theo ông, không bao giờ là quá muộn để sửa đổi những thói quen xấu. Kiên trì thay đổi từng chút một có thể giúp cải thiện sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nên ăn uống đa dạng, ưu tiên rau xanh

Trong chế độ ăn, danh y không kiêng khem quá mức mà chú trọng sự đa dạng, kết hợp thịt, cá, rau củ, trái cây và ngũ cốc. Ông duy trì nguyên tắc ăn nhiều rau hơn thịt, đồng thời giảm dần lượng thịt khi tuổi cao.

Bữa sáng của ông thường có sữa, trứng và bánh màn thầu; bữa trưa có thịt, đặc biệt là cá; còn bữa tối tương đối nhẹ nhàng với mì hoặc cháo. Ông cũng kết hợp ngũ cốc nguyên hạt với ngũ cốc tinh chế, điều chỉnh khẩu phần phù hợp với nhu cầu cơ thể.

Điều đáng nói ở tuổi 100, kinh nghiệm sống của Hứa Nhuận Tam cho thấy bí quyết trường thọ không nhất thiết đến từ những phương pháp phức tạp. Giữ tâm thế bình hòa, hạn chế thói quen có hại, ăn uống cân bằng và chăm sóc sức khỏe đều đặn là những việc thiết thực mà mỗi người có thể bắt đầu từ hôm nay.