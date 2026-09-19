10 người trẻ giàu nhất nước Mỹ

Danh sách Forbes 400 năm nay ghi nhận sự thay đổi rõ rệt ở nhóm những người giàu nhất nước Mỹ. Chỉ một năm sau khi có 4 tỷ phú dưới 40 tuổi góp mặt, con số này tăng lên 10. Bảy người trong số đó lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng, dù phải sở hữu ít nhất 4,4 tỷ USD mới đủ điều kiện. Cả 7 đều xây dựng tài sản từ làn sóng AI. Danh sách được Forbes sắp xếp từ lớn tuổi nhất đến trẻ nhất. Giá trị tài sản được tính đến ngày 4/9. Đồ họa: Forbes.

Lukas Walton, 39 tuổi - 44,4 tỷ USD: Walton là cháu trai của Sam Walton, nhà sáng lập Walmart và con duy nhất của John Walton. Anh thừa hưởng khoảng 1/3 tài sản của cha, phần lớn dưới dạng cổ phiếu Walmart. Walton hiện điều hành Builders Vision, công ty đầu tư và hoạt động từ thiện tại Chicago, quản lý hơn 15 tỷ USD trong các lĩnh vực năng lượng sạch, thực phẩm bền vững và bảo tồn đại dương. Walton là người duy nhất trong top 10 thừa hưởng tài sản. Với 44,4 tỷ USD, anh cũng là người giàu nhất nhóm. Ảnh: Financial Times.

Vlad Tenev, 39 tuổi - 7,1 tỷ USD: Tenev sinh ra tại Bulgaria, là con của 2 nhân viên ngân hàng World Bank. Anh gặp Baiju Bhatt, đồng sáng lập Robinhood, khi cả hai học tại ĐH Stanford. Năm 2013, họ thành lập Robinhood, ứng dụng loại bỏ phí giao dịch chứng khoán và tạo áp lực khiến các công ty môi giới khác phải thay đổi. Robinhood lên sàn năm 2021. Khoảng 6% cổ phần tại công ty hiện chiếm phần lớn tài sản của Tenev. Tenev cũng là chủ tịch Harmonic, startup AI do anh thành lập năm 2023, tập trung vào khả năng suy luận toán học. Ảnh: Fortune.

Tom Brown, 39 tuổi - 15,5 tỷ USD: Brown học khoa học máy tính và khoa học nhận thức tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), sau đó trở thành một trong 20 nhân viên đầu tiên của OpenAI. Năm 2020, anh là tác giả chính của công trình giới thiệu GPT-3, mô hình ngôn ngữ cho thấy AI có thể tạo ra văn bản trôi chảy và góp phần thúc đẩy làn sóng đầu tư AI hiện nay. Năm 2021, Brown rời OpenAI cùng 6 đồng nghiệp để thành lập Anthropic. Tại đây, anh phụ trách hạ tầng máy tính được sử dụng để huấn luyện Claude. Ảnh: Evan-Marie Petit Photograph.

Daniela Amodei, 39 tuổi - 15,5 tỷ USD: Amodei tốt nghiệp Đại học California, Santa Cruz (UCSC) và từng làm việc tại công ty thanh toán Stripe trước khi gia nhập OpenAI, nơi cô phụ trách các vấn đề về an toàn và chính sách. Năm 2021, cô rời OpenAI cùng anh trai Dario Amodei, hiện là CEO Anthropic, và 5 đồng nghiệp khác để thành lập công ty AI này. Daniela Amodei hiện là chủ tịch kiêm thành viên hội đồng quản trị Anthropic, phụ trách nghiên cứu, kỹ thuật, sản phẩm và hoạt động thương mại. Ảnh: Stripe.

Edwin Chen, 38 tuổi - 18 tỷ USD: Chen lớn lên tại một thị trấn ở bang Florida chỉ có 3.400 cư dân. Cha mẹ anh là người Đài Loan nhập cư và điều hành một nhà hàng Trung Quốc - Thái Lan. Sau đó, Chen học toán, ngôn ngữ học và khoa học máy tính tại MIT, rồi lần lượt làm việc tại Google, Facebook và Twitter. Năm 2020, anh thành lập Surge AI. Công ty thuê người gắn nhãn dữ liệu, đánh giá và chỉnh sửa câu trả lời do AI tạo ra để phục vụ quá trình huấn luyện mô hình. Surge AI đạt doanh thu hơn 1 tỷ USD mỗi năm mà không cần vốn đầu tư mạo hiểm. Ảnh: Forbes.

Greg Brockman, 37 tuổi - 25,5 tỷ USD: Brockman rời cả ĐH Harvard và MIT trước khi hoàn thành chương trình đại học. Năm 25 tuổi, anh trở thành giám đốc công nghệ của Stripe. Ba năm sau, Brockman đồng sáng lập OpenAI cùng Elon Musk và CEO Sam Altman, ban đầu dưới mô hình phi lợi nhuận. Là chủ tịch OpenAI, Brockman phụ trách hạ tầng phía sau các mô hình AI của công ty. Từ tháng 7, anh cũng quản lý mảng sản phẩm, trở thành nhân vật số 2 tại OpenAI trong bối cảnh công ty hướng tới khả năng IPO. Ảnh: Bloomberg.

Jack Clark, 37 tuổi - 15,5 tỷ USD: Clark từng là phóng viên Bloomberg phụ trách AI trước khi gia nhập OpenAI với vai trò giám đốc chính sách. Sau khi rời công ty cùng các đồng sáng lập Anthropic năm 2021, anh trở thành một trong những tiếng nói nổi bật trong ngành về việc cần có quy định của chính phủ đối với AI. Hiện Clark nghiên cứu tác động của công nghệ đối với xã hội, đồng thời viết một bản tin chuyên ngành có lượng độc giả lớn. Ảnh: Import AI.

Sam McCandlish, 36 tuổi - 15,5 tỷ USD: McCandlish có bằng tiến sĩ vật lý lý thuyết tại Stanford trước khi gia nhập OpenAI. Tại đây, anh nghiên cứu các quy luật mở rộng của AI, cho thấy hệ thống AI có thể trở nên thông minh hơn, có khả năng dự đoán khi được cung cấp nhiều dữ liệu và năng lực tính toán hơn. Sau khi đồng sáng lập Anthropic, anh giữ vị trí giám đốc công nghệ cho đến tháng 10, trước khi chuyển sang vai trò kiến trúc sư trưởng. Ảnh: LinkedIn.

Palmer Luckey, 33 tuổi - 5,9 tỷ USD: Luckey chế tạo một mẫu kính thực tế ảo đầu tiên khi còn là thiếu niên. Sau đó, anh bán công ty Oculus cho Facebook với giá 2 tỷ USD tiền mặt và cổ phiếu khi mới 21 tuổi. Luckey rời công ty, nay là Meta, vào năm 2017. Cùng năm, anh thành lập Anduril, công ty sản xuất drone tự hành, cảm biến và phần mềm AI điều phối các thiết bị này. Tháng 3, Lục quân Mỹ trao cho Anduril hợp đồng 10 năm trị giá tối đa 20 tỷ USD cho phần mềm, phần cứng và các dịch vụ liên quan. Hai tháng sau, Anduril huy động 5 tỷ USD với mức định giá 61 tỷ USD. Ảnh: Fortune.

Steven Hao (bên trái), 30 tuổi - 5,8 tỷ USD: Hao cùng 2 nhà đồng sáng lập Cognition đều từng giành huy chương vàng tại Olympic Tin học quốc tế, cuộc thi lập trình dành cho học sinh trên toàn cầu. Hao giành huy chương vào năm 2014. Sau đó, anh làm kỹ sư tại startup gắn nhãn dữ liệu Scale AI. Công ty này được đồng sáng lập bởi tỷ phú 29 tuổi Alex Wang và có 49% vốn thuộc Meta từ năm 2025. Hao rời Scale AI trước thời điểm đó để thành lập Cognition năm 2023. Ảnh: Cognition.