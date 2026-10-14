AFC Champions League Two: Thể Công Viettel thua sát nút đội bóng Indonesia

Tối 14/10, Thể Công Viettel có chuyến làm khách trên sân của Persib Bandung tại AFC Champions League Two 2026-2027.

Dù phải thi đấu trên sân khách, đoàn quân của HLV Velizar Popov vẫn nhập cuộc khá tự tin và chủ động tổ chức những đợt tấn công về phía khung thành đối phương.

Thể Công Viettel để thua sát nút trên sân Persib Bandung (Ảnh: Thể Công Viettel).

Phút 5, Thể Công Viettel có cơ hội mở tỷ số khi Triệu Việt Hưng thực hiện quả phạt góc bên cánh trái. Bóng được đưa vào vòng cấm đến vị trí của Rimario, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm vọt xà ngang.

Sau tình huống này, hai đội tiếp tục duy trì tốc độ thi đấu khá cao. Persib Bandung tìm cách kiểm soát khu vực giữa sân, trong khi Thể Công Viettel tích cực áp sát để hạn chế khả năng triển khai bóng của đội chủ nhà.

Phút 21, Khuất Văn Khang có pha xử lý kỹ thuật bên cánh trái rồi thực hiện đường tạt bóng vào vòng cấm để Triệu Việt Hưng đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành Persib Bandung.

Những phút tiếp theo, đại diện Indonesia bắt đầu đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Thể Công Viettel vẫn duy trì được sự tập trung và tổ chức bọc lót khá tốt.

Phút 32, Ikwan Ali Tanamal đi bóng từ cánh trái vào trung lộ rồi tung cú dứt điểm nguy hiểm. Dù vậy, thủ môn Văn Việt đã phản xạ kịp thời để cứu thua cho đội khách.

Ba phút sau, Thể Công Viettel có câu trả lời khi Triệu Việt Hưng nhận bóng trước vòng cấm rồi thực hiện cú sút căng, nhưng bóng đi cao hơn khung thành đối phương.

Có cơ hội nhưng không tận dụng được, đại diện V-League đã phải trả giá đắt. Phút 42, Mariano Peralta Bauer đột phá vào vòng cấm và bị Lương Chí Khải phạm lỗi, khiến Thể Công Viettel phải chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, chính Mariano Peralta Bauer thực hiện thành công cú sút mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Bước sang hiệp hai, HLV Velizar Popov quyết định điều chỉnh nhân sự khi tung Jose Brandao Jr vào sân thay Rimario nhằm tăng cường khả năng tấn công cho Thể Công Viettel.

Thể Công Viettel có trận đấu bế tắc trước Persib Bandung (Ảnh: Thể Công Viettel).

Ngay sau đó, đội bóng áo lính chủ động đẩy cao đội hình và được hưởng hai quả phạt góc liên tiếp ở phút 47. Tuy nhiên, các pha đưa bóng vào vòng cấm đều bị hàng phòng ngự Persib Bandung hóa giải.

Trong khi đó, đội chủ nhà vẫn duy trì lối chơi chắc chắn và chờ đợi cơ hội tổ chức phản công.

Phút 52, Mariano Peralta Bauer có bóng trước vòng cấm Thể Công Viettel rồi thực hiện pha xử lý kỹ thuật trước khi tung cú dứt điểm. Bóng chạm hậu vệ đội khách đổi hướng nhưng không gây khó khăn cho thủ môn Văn Việt.

Những phút tiếp theo, Thể Công Viettel liên tục triển khai tấn công bằng các đường chuyền dài và những pha tạt bóng từ hai biên. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Persib Bandung vẫn duy trì sự tập trung và tổ chức bọc lót khá tốt.

Trong lúc đang bế tắc, Thể Công Viettel còn gặp thêm bất lợi về quân số khi Paulinho Martins phạm lỗi với cầu thủ Persib Bandung và phải nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 68, đồng nghĩa với việc bị truất quyền thi đấu.

Dù chỉ còn 10 người trên sân, Thể Công Viettel vẫn cố gắng dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Đến phút 74, Persib Bandung cũng phải thi đấu thiếu người khi Marc Klok nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Nguyễn Đức Hoàng Minh.

Trong những phút còn lại, đại diện Việt Nam vẫn ra sức gây sức ép với mục tiêu tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Chung cuộc, Thể Công Viettel nhận thất bại 0-1 trước Persib Bandung.